Verdachte brandstichting Waddinxveen vrijgelaten

De 23-jarige Younes A. die eind maart werd aangehouden op verdenking van het in brand steken van auto's in Waddinxveen, mag zijn proces in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag bepaald. Eerst werd hij nog verdacht van twee autobranden, maar dat is teruggebracht naar één.

A. zou op 15 februari een bestelbus in brand hebben gestoken en op 7 maart een personenauto. Die laatste verdenking is door het Openbaar Ministerie (OM) van de dagvaarding geschrapt. Al verwacht de officier van justitie dat er later 'meer feiten bijkomen'.

Waddinxveen was begin dit jaar in de greep van een reeks autobranden. Zeker 18 auto's werden in brand gestoken. Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis noemde de branden 'buitengewoon zorgwekkend'.

Verdachte ontkent

De Waddinxvener werd op 27 maart in Utrecht aangehouden. Hij ontkent iedere betrokkenheid. Dat hij in de buurt van de brand was komt, volgens zijn advocaat, omdat hij in de buurt woont en op weg was naar huis.

A. had verklaard dat hij van een vriendin kwam. Maar die vrouw - die volgens de officier van justitie in zijn telefoon stond als 'kech', of 'slet' - verklaarde dat de verdachte niet bij haar was. De advocaat opperde dat het misschien om een andere vriendin ging. 'Het is lastig als je er meer hebt.'

Aanwijzingen voor betrokkenheid

Younes A. blijft verdachte in de zaak. 'In het dossier zitten sterke aanwijzingen dat u betrokken zou zijn', zei de rechter dinsdag. Daarom zijn aan zijn vrijlating een aantal voorwaarden verbonden.

Zo moet hij op zoek naar een dagbesteding en meewerken met de reclassering. A. gaf aan zelf ook 'stappen te willen maken', als hij vrij is. Zo heeft hij zich aangemeld voor een opleiding op het ROC en gaat hij weer bij zijn ouders wonen.

September

Het onderzoek naar de autobranden is naar verwachting in september klaar. De advocaat vroeg tijdens de zitting een kopie van de camerabeelden, de rechter was daarmee akkoord.