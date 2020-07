Verdachte cold case moordzaak Poolse Iwona Galla blijft vastzitten

Poolse Iwona Galla werd in 2003 vermoord in een huis in Naaldwijk | Foto-Politie

De verdachte in de moordzaak op de Poolse Iwona Galla (31) uit Naaldwijk blijft vastzitten. Dat heeft de rechter dinsdag in een regiezitting beslist. Mustafa A. (48) had via een geschreven brief zijn vrijlating verzocht. Zijn huwelijk zou op springen staan omdat hij vast zit. Maar de rechter gaf geen gehoor aan het verzoek.

Iwona werd in 2003 met een zwaar voorwerp op haar hoofd geslagen en gewurgd. Dat gebeurde in een huis waarop zij op dat moment op zolder in een kwekerij wiet aan het knippen was. Mustafa A. uit Maassluis zit inmiddels veertien maanden in voorarrest als moordverdachte in deze zaak. Hij herhaalde dinsdag tijdens een televerbinding vanuit de gevangenis dat hij onschuldig is en niets met de zaak te maken heeft.

Maar het Openbaar Ministerie stelt dat er genoeg bewijs is tegen de verdachte. Zo is zijn DNA gevonden op de linkerhand van het slachtoffer. Verder zijn er verklaringen van bewoners dat verdachte in het huis is geweest. Advocaat Erdal Haya wees erop dat zijn cliënt voor het laatst een half jaar voor het incident de woning had bezocht.

Nader DNA-onderzoek

In de cold case zaak wordt wel extra DNA-onderzoek gedaan. Zo moet onderzoek uitwijzen of gevonden sporen op de rechterhand van Iwona Galla afkomstig zijn van Mustafa A. of van de toenmalige levenspartner van het slachtoffer. Volgens zijn raadsman wijzen de DNA-sporen op de rechterhand erop dat ook anderen bij de zaak betrokken kunnen zijn. Ook het DNA-spoor op de linkerhand zal opnieuw onderzocht gaan worden.

De officier van justitie zei vandaag te begrijpen dat de gevangenschap 'vervelende gevolgen' heeft voor de verdachte, maar het zou niet uit te leggen zijn aan de samenleving dat een verdachte van zo’n gruwelijk misdrijf op vrije voeten komt. De rechter sloot zich daarbij aan. In de komende maanden worden nog getuigen gehoord, onder meer uit Polen. De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt niet eerder dan eind dit jaar verwacht.