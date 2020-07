Ziekenhuis Alrijne doet aangifte na coronabesmetting medewerkers

Het familielid van de patiënt was ook besmet met corona. Hij of zij was het niet eens met de behandeling. Tijdens een gesprek hierover op 6 juni zou het familielid de persoonlijke beschermingsmiddelen hebben af- en uitgedaan. Daarmee zouden de medewerkers expres zijn blootgesteld aan besmettingsgevaar, zegt het ziekenhuis.

Vier medewerkers zijn inmiddels positief op corona getest. Het is volgens het ziekenhuis niet te bewijzen of de besmetting bij dit incident heeft plaatsgevonden. 'Niet is met zekerheid vast te stellen dat de besmetting bij deze blootstelling heeft plaatsgevonden, maar dat doet niets af aan wat er is gebeurd', laat Alrijne weten.

Grens overschreden

Daarom is er aangifte gedaan. 'Het is begrijpelijk dat de emoties hoog kunnen oplopen als het gaat om de gezondheid van dierbaren, maar met deze actie is voor Alrijne een grens overschreden. Voor Alrijne staat de veiligheid van haar medewerkers immers voorop. De verpleegkundigen van deze afdeling zijn uiteraard erg geschrokken', zegt een woordvoerder.

De medewerkers hebben steun en nazorg gekregen. Het ziekenhuis heeft niet bekend gemaakt in welke vestiging de medewerkers zijn besmet. Er zijn vestigingen in Alphen aan den Rijn, Leiden en Leiderdorp.

