Minister bezoekt Haagse sportschool: 'Fijn dat we ons verhaal kwijt konden'

Minister Hugo de Jonge en wethouder Hilbert Bredemeijer brachten dinsdagavond een bezoekje aan sportschool Health Spa in het Haagse Loosduinen. De minister wilde eigenaar Casper Visser een hart onder de riem steken in deze moeilijke periode. 'Het is bijzonder dat de minister in zo'n drukke periode tijd maakt om bij ons langs te komen.'

Na maanden gesloten te zijn geweest door de coronacrisis mochten de sportscholen afgelopen woensdag weer open. Voor de minister en de wethouder was dit reden om zelf te komen kijken bij Health Spa. 'Het was fijn dat we ons verhaal kwijt konden', vertelt Visser. 'Het was een initiatief van de minister om langs te komen en te kijken hoe we de coronaperiode zijn doorgekomen. Dat vond ik wel bijzonder. Met de verkiezing voor het lijsttrekkerschap van het CDA en de coronacrisis heeft hij het toch druk. En dat de wethouder dan ook meekomt maakt het extra bijzonder.'

De minister en wethouder zagen in Loosduinen een verbouwde sportschool. 'De plannen voor de verbouwing lagen er al, dus we hebben de gedwongen sluiting met beide handen aangegrepen om de verbouwing te realiseren', vertelt Visser.

Lidmaatschap bevroren

De eigenaar sprak ook met zijn bezoek over de financiële gevolgen van de coronacrisis. 'De cashflow was bij ons nul, want we hebben direct de lidmaatschappen bevroren en niets meer geïncasseerd. Ook niet toen we weer konden beginnen met de buitenlessen. Die hebben wij vooral gezien als mogelijkheid om het contact met de leden te houden.'

Op 1 juli mochten de sportscholen weer open, maar wel onder strikte voorwaarden. Die zijn ook bij Health Spa te merken. 'We starten met kleine stapjes op. Zo houden we voor de fitnessruimte een afstand van tien vierkante meter per persoon aan, waardoor er maar tachtig mensen tegelijk kunnen trainen. Om dit mogelijk te maken moeten mensen reserveren en werken we met vaste blokken.'

Sauna en zwembad

Visser heeft besloten om de sauna en het zwembad voorlopig nog niet te openen. 'De sauna mag officieel ook weer open per 1 juli, maar voor ons is dat niet rendabel. We moeten alles opstarten, terwijl er maar een paar mensen tegelijk in het zwembad mogen. En dan is het daar ook nog eens lastiger om de anderhalve meter afstand te houden. Dus wij hebben besloten om voorlopig alleen de fitnesszaal en de grote zaal voor de groepslessen te gebruiken.'

De sportschool is nu een weekje open, maar Visser merkt dat nog niet alle leden terug zijn. 'Vooral ouderen zijn nog sceptisch en kijken nog even de kat uit de boom. We hebben al wat telefoontjes van mensen gehad met de vraag of ze hun lidmaatschap wat langer kunnen bevriezen en of het goed is als ze pas in het najaar weer komen sporten. Ze willen nog even voorzichtig aan doen. En daar heb ik alle begrip voor.'

