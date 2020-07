Chin. Ind. Rest. is immaterieel erfgoed: 'Chinees is niet meer zo hip'

Een kinderverjaardag, geen zin om te koken of opa en oma op bezoek. Typische momenten waarop iemand thuis zegt: 'Zullen we Chinees halen?' Het is een herkenbare situatie voor menig Nederlands huishouden. Maar door een steeds groter aanbod in het afhalen van eten, delft de Chinees het onderspit. Steeds meer Chinees-Indische restaurants sluiten hun deuren. Stichting Meer dan Babi Pangang, lobbyde lang voor een plek op de lijst met Nederlands immaterieel erfgoed. Nu is dat gelukt.

De Chinese Muur in Leimuiden oogt zoals je van een Chinees restaurant verwacht, rode lampionnen aan het plafond, een doorgeefluik en een balie om maaltijden af te halen. Stella Hu staat in het restaurant, haar man Jeffrey in de keuken. Stella's man heet eigenlijk Tie Huan maar ze heeft hem een andere naam gegeven. 'Jeffrey is makkelijker uit te spreken dan Tie Huan', zegt Stella Hu, die eigenlijk Chien Chun heet. Het restaurantleven is haar met de paplepel ingegoten. De vader van Stella kwam in de jaren vijftig met de boot naar Nederland om zijn geluk te beproeven. Inmiddels runnen Jeffrey en Stella De Chinese Muur al bijna 20 jaar.

Het zijn moeilijke tijden voor Chinese restaurants en niet alleen door de corona crisis. Personeel is lastig te vinden en er is steeds meer concurrentie. 'De authentieke Chinees is niet meer zo hip voor de jongeren', zegt Stella. 'Gelukkig redden we het door de afhaal en vaste klanten. En ik ken iedereen in het dorp, Leimuiden is een kleine gemeenschap', vertelt Stella Hu.

Uit een onderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen in oktober 2019 blijkt dat het aantal Chinees-Indische restaurants de afgelopen vijf jaar fors is gedaald: van bijna 1900 in 2014 tot ruim 1600 nu. Dat betekent een daling van pakweg 13 procent. In tien jaar tijd is de daling zelfs 22 procent. En de negatieve trend zet door, is de verwachting. In 2025 ligt het aantal onder de 1400. Bron: NOS

Meer dan Babi Pangang

Julie Ng en In-Soo Radstake van De stichting Meer Dan Babi Pangang hebben ervoor gezorgd dat het Chinees-Indische restaurant werd toegevoegd aan de lijst van Nederlands immaterieel erfgoed. 'We zagen dat steeds meer Chinese restaurants gingen sluiten, een trendwatcher bevestigde dat en zag het somber in voor de traditionele Chinese restaurants.'

Dat het Chinees-Indische restaurant nu op de lijst van immaterieel erfgoed staat zal de teloorgang niet voorkomen. 'Het is juist andersom', legt Ng uit. 'Hierdoor wordt voorkomen dat de herinnering ooit verdwijnt. En daar doen we ons best ook voor door bijvoorbeeld het organiseren van een nationale Babi Pangang-dag.' Ng vindt het belangrijk dat de Chinees nu immaterieel erfgoed is. 'Het is een ode aan generaties Chinezen die hebben meegewerkt om dit bijzondere fenomeen op poten te zetten.'

