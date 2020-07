Fout van de politie leidt tot rechtszaak over weggegooide sigarettenpeuk

De 29-jarige Sivan schuift een beetje zenuwachtig heen en weer op het verdachtenbankje terwijl de officier van justitie de aanklacht voorleest: 'De verdachte heeft op 28 april aan de Moerweg in Den Haag een sigarettenfilter op straat gegooid.' Ik ben verbaasd en de politierechter duidelijk ook. 'Normaal is er voor dit soort zaken geen zitting nodig', zegt ze.

De politierechter vraagt zich af waarom Sivan geen bekeuring thuisgestuurd heeft gekregen. De geboren Irakees weet het niet. Hij woont elf jaar in Nederland en heeft nooit met de politie te maken gehad. 'Ik weet dus ook niet wat ik moet zeggen of vragen als ik word aangehouden', legt hij op verontschuldigende toon uit aan de rechter.

De officier van justitie weet hoe het zit: 'Bij de politie is opgeschreven dat u geen vaste woon- of verblijfplaats had op dat moment. Vandaar dat er geen boete is verstuurd.' Sivan reageert verbaasd: 'Ik woon al vijf jaar in Den Haag op hetzelfde adres. Ze hebben mijn adres niet gevraagd.' 'O ja, ik zie het', reageert de officier, 'Ik denk dat er iets mis is gegaan.'

‘Een hele kleine zaak’

Sivan is niet blij: 'Ik heb vandaag vrij genomen van mijn werk om hier te zijn. Dat was niet makkelijk, maar ja, ik moest hier zijn.' De politierechter steekt haar ongenoegen niet onder stoelen of banken: 'Ik vind dit een hele kleine zaak. Een hele rechtszitting voor een hele kleine zaak, maar we moeten weten waar het over gaat. Waarom gooide u een sigarettenfilter op straat?'

'Normaal doe ik dat niet, ik heb nog nooit zoiets gedaan. Ik zat in de auto met mijn nicht. Ik had een stressmoment en stak een sigaret op. Ik dacht niet na over wat ik deed. Het was een momentopname, ik had gewoon pech', zegt Sivan. Hij kijkt de rechter een beetje bang aan.

Fout van de politie

De officier is mild in zijn strafeis. 'Dat u afval op straat gooide, staat vast. De standaard geldboete daarvoor is 140 euro. De politie heeft een fout gemaakt en dat is vervelend. U geeft aan dat u een nette burger bent, die alles op orde heeft. En u hebt vrij moeten nemen om hierheen te komen. Daar hou ik rekening mee. Ik eis een geheel voorwaardelijke boete van 140 euro, als waarschuwing.'

'Ik ga het een klein beetje anders doen', zegt de politierechter. 'Ik vind het niet goed dat u afval op straat gooide, we willen allemaal schone straten. Maar als u een boete thuis had gekregen, had u geen dag vrij hoeven nemen. Dat is ook een soort straf, daarom krijgt u geen straf van mij. Als de officier van justitie niet in hoger beroep gaat, is deze zaak klaar.'

De officier glimlacht. 'Ik ga niet in beroep.'

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

