Hollandia Infra krijgt tik op vingers van OM na dodelijk ongeluk

Het ongeluk gebeurde in een bedrijfshal van Hollandia in Krimpen aan den IJssel | Foto: Google Streetview

Het ongeluk gebeurde in een bedrijfshal van Hollandia in Krimpen aan den IJssel. Het OM verwijt Hollandia dat het bedrijf onvoldoende heeft gedaan om het ongeluk te voorkomen en te zorgen voor een veilige werkomgeving voor de werknemers. Het bedrijf heeft een boete van 25.000 euro betaald.

De werknemer was bezig met laswerkzaamheden aan een sluisdeur in de bedrijfshal toen het ongeluk gebeurde. Er moest een langwerpige bak gelast worden aan de deur. Om die bak tijdens de werkzaamheden op zijn plek te houden, was een ijzeren ballastblok van 2500 kilo op de bak gezet. Tijdens de laswerkzaamheden kantelde het blok en viel het op de werknemer. Die overleed ter plaatse.

Strafrechtelijk onderzoek

Het bedrijf meldde het incident bij de Inspectie SZW. Die startte daarop een strafrechtelijk onderzoek. Daaruit blijkt dat de werkwijze voor het werken met ballastblokken bij het bedrijf onvoldoende concreet was omschreven en dat eventuele gevaren onvoldoende in kaart waren gebracht.

Daarnaast waren de werknemers volgens de Inspectie onvoldoende voorgelicht over de risico’s die verbonden zijn aan het werken met ballastblokken en de te nemen maatregelen om de risico’s – zoals het onstabiel worden en omvallen van de blokken - te voorkomen of te beperken. Het ballastblok was niet met hulpmiddelen vastgezet of geborgd tegen vallen of kantelen.

Niet aan te rekenen

Het OM vindt dat de werkgever het gevaar dat kon ontstaan, had moeten inventariseren en voorzorgsmaatregelen had moeten treffen. Hollandia had volgens het OM redelijkerwijs moeten weten dat de werknemer aan ernstige gevaren werd blootgesteld. De dood van de werknemer valt Hollandia volgens het Openbaar Ministerie niet aan te rekenen. Maar volgens het OM kan wel gesteld worden dat Hollandia de voorwaarden heeft geschapen waaronder dit tragisch ongeval kon plaatsvinden.

Het betalen van een boete van 25.000 euro vindt het OM daarom passend. 'Indien de zaak voor de rechtbank was gebracht, was eenzelfde sanctie geëist.' Daarnaast is meegewogen dat Hollandia zorg heeft gedragen voor een financiële tegemoetkoming voor de nabestaanden van het slachtoffer, de feiten heeft erkend en maatregelen heeft genomen om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen.

LEES OOK: Vallend ijzerblok wordt man (59) fataal