Fraude op Haagse stadhuis: van handel in invalideparkeerkaarten tot verdachte wethouders

Een ambtenaar van de gemeente Den Haag is ontslagen nadat hij voor een bedrag van ruim twee miljoen euro heeft gefraudeerd. Dat nieuws kwam dinsdagavond via een brief van het college van burgemeester en wethouders naar buiten. Het is de zoveelste fraudezaak op het IJspaleis. Wij zetten de vijf zaken voor je op een rij.

Handel in invalideparkeerkaarten

In 2008 ontdekt de politie dat medewerkers van de afdeling parkeren van de gemeente Den Haag op grote schaal betrokken zijn geweest bij de handel in invalideparkeerkaarten. Uiteindelijk worden drie parkeerwachten op staande voet ontslagen, drie krijgen een berisping en 21 medewerkers een waarschuwing. Met een invalideparkeerkaart kan overal in Den Haag gratis geparkeerd worden.

Ambtenaar en directeur van Hindoestaanse stichting

In 2018 wordt een ambtenaar op non-actief gesteld vanwege financiële belangenverstrengeling. Terwijl hij als ambtenaar op het stadhuis werkt, is hij ook directeur van de Hindoestaanse stichting Vobis, die tonnen aan subsidie ontvangt van de gemeente. Uit onderzoek blijkt dat er onregelmatigheden zijn in de geldstromen naar de stichting.

Richard de Mos en Rachid Guernaoui

Vorig jaar oktober stappen de wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui op nadat de rijksrecherche een inval doet bij hen thuis en op het stadhuis. Ze worden ervan verdacht tegen betaling nachtvergunningen te hebben geregeld voor het bevriende zalencentrum Opera en van gesjoemel met gemeentegeld. Dat onderzoek loopt nog steeds.

Cultuurcomplex Amare

En in mei van dit jaar vertrekt een topambtenaar nadat uit een integriteitsonderzoek blijkt dat ie niet transparant heeft gewerkt rond de bouw van cultuurcomplex Amare. De man zou onder meer achteraf passages aan verslagen hebben toegevoegd.

Twee miljoen

De meest recente fraudezaak werd deze week bekendgemaakt: een ambtenaar van de gemeente werd ontslagen omdat hij voor twee miljoen euro heeft gefraudeerd. De gemeenteraad wist in maart al van de fraude, maar de gemeente heeft het nu pas bekendgemaakt. De ambtenaar is ontslagen en er loopt een onderzoek bij de Rijksrecherche. Er wordt geprobeerd de financiële schade zoveel mogelijk te verhalen op de ex-medewerker. Inmiddels is er conservatoir beslag gelegd op de bezittingen van de ex-medewerker voor een bedrag van ruim twee miljoen euro.

