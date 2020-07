Reclameposters Second Love beplakt in Monster: 'Werk aan je huwelijk, denk aan je kinderen'

Een mysterie in Monster. Reclameposters van een datingsite voor vreemdgaan zijn beplakt met stickers die oproepen aan je huwelijk te werken. Wie de stickers heeft geplakt is onduidelijk. De exploitant van de datingsite blijft er kalm onder.

Op de bushalte Vlotlaan aan de 's Gravezandseweg hangt aan beide kanten van de weg in het bushokje een reclameposter voor Second Love, een website waar getrouwde mensen kunnen vreemdgaan. Daar overheen heeft iemand een sticker geplakt met de tekst 'werk aan je huwelijk, denk aan je kinderen, neem tijd voor elkaar'. Wie de afzender van de tekst is wordt niet duidelijk.

De SGP-jongerenorganisatie weet niets van de actie, en ook de CU/SGP in Westland heeft geen idee wie er achter zit, maar beiden vinden de boodschap sympathiek. En reizigers op de halte kunnen de boodschap ook wel waarderen. 'Ik ben het er wel mee eens', zegt een man die met zijn hond op de bus staat te wachten.

Snel samenwonen

'Mensen gaan veel te snel uit elkaar', vindt een oudere vrouw die met lijn 34 naar haar dochter gaat. 'Misschien gaan ze ook wel te snel samenwonen, maar dan zijn ze na een jaar weer uit elkaar. Je moet werken aan je huwelijk, ja daar ben ik het heel erg mee eens.'

Mede-eigenaar Erik Drost van Second Love is het daar ook mee eens, maar zo zegt hij: 'Mensen die bij ons komen zijn die fase voorbij, die hebben dat al geprobeerd, soms jarenlang, en het is niet gelukt. Uiteindelijk zoeken ze iets anders, dus ik vind de tekst ook een beetje naïef.'

Protest

'Wel bijzonder dat iemand er zoveel werk van maakt', vindt Drost, 'we weten dat we tegenstanders hebben, er zijn vaker protesten geweest.' Hij weet niet van tevoren waar de posters komen te hangen, en Second Love geeft ook niet aan bij de exploitant van de bushokjes of er in bepaalde gemeenten wel of juist niet geadverteerd moet worden. 'Ze hangen nooit speciaal ergens om mensen op stang te jagen.'