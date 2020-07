Celstraf en tbs voor steekpartij bij hockeyclub in Den Haag

Tadeusz C. in de rechtbank | Illustratie: Theresa Hartgers

Hagenaar Tadeusz C. (42), die vorig jaar twee willekeurige slachtoffers in de Haagse wijk Benoordenhout stak, krijgt van de rechtbank tbs met dwangverpleging opgelegd. Ook moet C. nog twee jaar de cel in en schadevergoedingen betalen. De Haagse rechtbank acht hem schuldig aan poging tot doodslag, mishandeling en aan bedreiging.

Beide steekpartijen vonden vorig jaar op 6 februari rond 19.00 uur plaats. Een jogger werd met een mes in zijn achterhoofd, neus pols en duim gestoken. De aanvaller gaat daarbij op het lichaam van de hardloper zitten. De verdachte bijt hem toe 'next time I won't be so fucking friendly' en laat het slachtoffer achter.

'Als het een minuut langer had geduurd, had ik het niet overleefd', schrijft het slachtoffer later in zijn slachtofferverklaring. Hij kan zijn handen nog steeds niet goed gebruiken en moest onlangs nog worden geopereerd. De man kan nog steeds niet werken. C. moet hem zo'n 22.000 euro schadevergoeding en smartengeld betalen van de rechtbank.

'Verwarde mensen vond ik eerst zielig'

Het andere slachtoffer, een 17-jarige jongen, kwam die fatale avond met zijn zusje terug van tennisles in de buurt bij hockeyclub Klein Zwitserland, toen C. hem in zijn arm stak. De jongen loopt een grote wond op. 'Verwarde mensen vond ik eerst zielig, maar nu vind ik ze vooral eng', zei de hockeyer eerder tijdens de behandeling van de zaak. Tadeusz C. moet hem ruim 3.000 euro smartengeld betalen.

Verder zou C. minstens nog één ander slachtoffer met een mes bedreigd hebben. Een dag later werd Tadeusz C. door een winkelier in zijn woonstraat herkend en vervolgens door de politie ingerekend. In zijn woning vonden agenten messen en handschoenen, ook met DNA van de verdachte én met het bloed van de hardloper die hij had gestoken.

Ernstige persoonlijkheidsstoornis

Er lijkt geen enkel onderling verband te zijn tussen hem en de -dus blijkbaar willekeurige- slachtoffers. De rechtbank hanteert onder meer camerabeelden als bewijs. De verdachte heeft altijd alles ontkend en weigerde mee te werken aan psychiatrisch onderzoek in het gerechtelijke Pieter Baan Centrum.

Toch meenden de deskundigen daar een persoonlijkheidsstoornis 'van het schizoïde type' te kunnen constateren. Ook de rechtbank gaat uit van een ernstige persoonlijkheidsstoornis en vindt het onverantwoord de verdachte zonder behandeling terug te laten keren in de maatschappij.

Vijf jaar cel en tbs geëist

Het OM had vijf jaar cel en tbs geëist tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden. Hockeyclub Klein Zwitserland en ook voetbalvereniging HVV stelden extra bewaking in naar aanleiding van de steekincidenten. .