Komt er een einde aan het mysterie Johan van Oldenbarnevelt; pand Eerste Kamer wordt onderzocht

Onder de voormalige Hofkapel liggen historische graven waar mogelijk nog resten van staatsman Johan van Oldenbarnevelt te vinden zijn. De raadspensionaris werd in 1619 op het Binnenhof in Den Haag geëxecuteerd. In 2015 pleitte SP Kamerlid Ronald van Raak al voor opgraving van Van Oldenbarnevelt.

Executie Johan van Oldenbarnevelt | Beeld: Esaias van de Velde, collectie Haags Gemeentearchief

'Johan van Oldenbarnevelt was een zeer belangrijke historische persoon. Dat staat buiten kijf. Dat zie je bijvoorbeeld ook aan de vernieuwde Canon. Daarin heeft Johan van Oldenbarnevelt een eigen venster gekregen', zegt cultuurminister Ingrid van Engelshoven.

Interessante vondsten

'Ook al is de kans klein dat we resten van hem vinden, dan nog is onderzoek naar deze graven van groot historisch belang. Historici en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed geven aan dat we sowieso interessante vondsten zullen aantreffen van bijzondere personen over een periode van 500 jaar', aldus de minister.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) waarschuwt dat het niet is uitgesloten dat er nog (skelet)resten van Johan van Oldenbarnevelt te vinden zijn onder de voormalige Hofkapel, maar 'de verschillende verbouwingen en herordeningen van de graven maken dat de resten hoogstwaarschijnlijk niet meer in de context van hun oorspronkelijke begraving liggen'.

Onderzoek is komend jaar

Het onderzoek wordt verricht door de afdeling archeologie van de dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag, in combinatie met specialistische onderaannemers. Naar verwachting wordt het onderzoek komend jaar uitgevoerd.

Er wordt nog bekeken hoe ze het gaan aanpakken met de opgravingen.

