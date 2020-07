Caravanstallingen overvol: 'We hebben een wachtlijst'

Volgens branchevereniging KCI (Kampeer & Caravan Industrie) zijn in juni een kwart meer caravans verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij campers is zelfs een stijging van 84 procent te zien.

'Door de corona-ontwikkelingen was het in april en mei rustiger. Maar nu trekt de markt weer volledig aan', zegt woordvoerder Hans Louwers van KCI. 'Enerzijds komt het door de vergrijzing. Er zijn nu veel mensen die tijd en geld hebben, dat helpt mee. Daarnaast draagt corona eraan bij. Je ziet nu heel erg dat een doelgroep die voorheen niet kampeerde en op cruise- of vliegvakantie ging, hun vakantie nu anders invult. Er is een heel nieuwe doelgroep. Ik snap het wel, bij kamperen heb je een veilige reiscocon.'

'De kinderen vielen van hun stoel van ongeloof'

Eén van die nieuwe kampeerders is Erik Broekhuizen uit Lisse. Hij zou eigenlijk naar Amerika gaan, maar de visa werden ingetrokken. 'Dus noodgedwongen moesten we een alternatief zoeken en hebben we een camper aangeschaft.' En dat terwijl hij helemaal geen kampeerder is. 'Het was zeer onverwachts. De kinderen vielen van hun stoel van ongeloof.'

Hij was nog net op tijd voor een plekje bij stalling Op Rolletjes in Voorhout. Inmiddels zit de stalling helemaal vol. 'We moeten iedere dag mensen teleurstellen', zegt Weijers. Erik: 'Gelukkig heb ik een plekje. Ik ben er heel blij mee, omdat het dichtbij is.'

Patrick Weijers in zijn stalling. | Foto: Omroep West

Wachtlijst

Ook bij Caravanstalling Liberty in Oegstgeest en Stalling Bollenstreek in Voorhout zit het zo goed als vol. 'Alleen voor wat vouwwagens hebben we nog plek', zegt Stefan Wolthaus van Liberty. Stalling Bollenstreek krijgt wekelijks zo'n drie, vier telefoontjes voor nieuwe aanvragen. 'De ruimte is zeer beperkt, wij hebben op dit moment een wachtlijst', zegt Niels Vester van Stalling Bollenstreek.

Niels Vester van Stalling Bollenstreek. | Foto: Omroep West

Hij staat in een grote loods, campers en caravans staan netjes achter elkaar opgesteld. 'De grote drukte wordt op dit moment voornamelijk veroorzaakt omdat mensen binnen Nederland op vakantie willen, dus vaak ook nieuwe campers kopen', legt hij uit. 'En daarnaast zijn het de babyboomers die deze campers vaak kopen. Zij zorgen dat er veel meer vraag is naar plekken.'

Eigen baas

Volgens Weijers speelt het ook mee dat je met een camper of caravan voor een groot deel zelfvoorzienend bent. 'Wij hebben het een paar jaar geleden ook gezien, met terroristische aanslagen in Europa. Mensen gaan dan drukke plekken mijden. Toen zagen we ook een opleving van mensen die een caravan of een camper kopen, want dan zijn ze wat meer eigen baas. Ik denk dat je dat nu ook hebt.'

Erik loopt naar zijn net aangeschafte camper. Hij gaat zijn kampeervakantie beginnen in Duitsland. 'In plaats van verre reizen gaan we nu in Nederland en in Europa op vakantie', zegt hij en door de stromende regen rijdt hij weg.