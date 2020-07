Hoe pizza's moeten helpen om meer kinderen gevaccineerd te krijgen

'Het is belangrijk dat we de veilige grens van 95 procent halen, omdat we elkaar dan beschermen tegen ziekten als de mazelen.' Voor zorgwethouder Kavita Parbhudayal (VVD) en de GGD'en is 95 een magisch getal. Als dat percentage jaarlijks de vaccins tegen ziektes als kinkhoest, bof en rodehond krijgt, wordt de bevolking beschermd tegen uitbraken.

In Den Haag daalt het aandeel kinderen dat alle benodigde prikken krijgt al een tijdje. Hoewel vorig jaar aan die daling een einde is gekomen, wordt de 95 procent niet gehaald. Iets meer dan 88 procent van de 2-jarigen kreeg alle benodigde vaccinaties. In omliggende gemeenten als Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zoetermeer ligt dat percentage boven de 94 procent.

Jongeren betrekken

Om het Haagse percentage op te krikken presenteerde de wethouder vorig jaar een aanvalsplan. Daarbij was volgens haar een doelgroepenonderzoek essentieel om vooral de voorlichting te verbeteren. Na gesprekken met jeugdartsen, hulpverleners, maar ook betrokken ouders is een lijst gemaakt van doelgroepen die vanaf dit jaar actief benaderd worden.

Zo gaat de gemeente tijdens de eerste Haagse Vaccinatieweek in gesprek met jongeren over vaccineren. Met een pizza erbij en de benen op tafel moet op een laagdrempelige manier het over inenten gesproken kunnen worden. Jongeren zijn volgens de gemeente de ouders van de toekomst, wat maakt dat voorlichting aan die groep belangrijk wordt gevonden. Ook worden gastlessen op scholen onderdeel van de aanpak.

Religieus en niet-westers

Volgens de gemeente zijn vanuit de islam een aantal beweegredenen bekend waarom mensen vaccinatie weigeren. Zo gaat het verhaal dat er dierlijk vet in een vaccin zou zitten, wat in strijd zou zijn met het geloof. De gemeente gaat samen met enkele religieuze voorgangers kijken hoe twijfels bij de gemeenschap weggenomen kunnen worden.

Verder is voor honderden laaggeletterden of anderstaligen in de stad de informatie over inenten mogelijk niet duidelijk genoeg. Vanaf de Haagse Vaccinatieweek, die start op 7 september, worden nieuwe folders en posters bekendgemaakt.

