Haagse avondwinkel voor derde keer overvallen

De Haagse avondwinkel Bella aan de Newtonstraat is woensdagavond voor de derde keer in een paar jaar tijd overvallen. Een onbekende man bedreigde rond 21.45 uur een medewerker van de winkel in het Regentessekwartier met een steekwapen.

De overvaller bedreigde de aanwezige medewerker met een steekwapen en ging er met een nog onbekende buit vandoor. Volgens de politie is de verdachte een licht getinte man van tussen de 20 en 22 jaar oud. Hij zou 1,75 meter lang zijn met een slank postuur en een smalle gezichtsvorm. Hij droeg een grijze jas met een grijze broek en had een wit mondkapje op. Het is niet bekend in welke richting de man vertrok nadat hij de avondwinkel had overvallen.

Het is de derde keer dat een overvaller het op deze avondwinkel gemunt heeft. De avondwinkel werd in november 2019 en in november 2017 ook beroofd. In 2019 sloegen twee compleet vermomde mannen toe. Ze drukten een wapen tegen de borst van de eigenaar en vertrokken met wat kleingeld en sigaretten.

Bedreigd met een steekwapen

In 2017 stond de eigenaresse 's middags in de winkel toen een man haar bedreigde met een steekwapen. Ook toen ging de overvaller er met wat kleingeld en sigaretten vandoor.

