Vier branden in Den Haag, in zeker twee gevallen brandstichting

De brandweer heeft een drukke nacht achter de rug in Den Haag. In korte tijd stonden drie auto's en een bootje in brand. In twee gevallen gaat de politie uit van brandstichting. Deze branden worden verder onderzocht, maar op dit moment gaat de politie er niet vanuit dat er een verband is tussen de brandjes.

Rond middernacht brandde een plezierjacht aan de Neherkade volledig uit. Op het moment van de brand waren er geen mensen aan boord. De politie gaat er bij deze brand vanuit dat deze is aangestoken. Getuigen zagen volgens de politie twee mannen wegrennen na de brand. Bij de brand kwam veel rook vrij. Voor de politie reden om omliggende wegen enige tijd af te zetten.

Op ongeveer hetzelfde moment brandde er ook een bestelbus uit in een parkeergarage aan de Rijswijkseweg. Volgens de politie gaat het hier om een sloopauto. Het pand waar deze geparkeerd stond staat al lange tijd leeg en volgens de politie waren er op het moment van de brand meerdere personen aanwezig. Er werd ook meer brandbaar materiaal aangetroffen. In dit geval gaat de politie er niet vanuit dat er sprake is van brandstichting. De brandweer en politie hebben over deze brand al contact gezocht met de gemeente, zodat deze met de eigenaar van het pand in gesprek kan gaan om herhaling te voorkomen.

Auto in beslag genomen

Rond 2.00 uur stonden er bijna gelijktijdig twee auto's in brand. In de Haverschmidtstraat was de brandweer snel ter plaatse om de brand te blussen. Uit het onderzoek ter plaatse blijkt dat er in dit geval waarschijnlijk sprake is van brandstichting. De politie heeft de auto daarom in beslag genomen om verder onderzoek te kunnen doen. De eigenaar van de auto heeft ook direct aangifte gedaan van brandstichting.

Op hetzelfde moment stond er ook een brand in een auto aan de Joan Blasiusstraat. Bij het blussen van de brand vond de brandweer geen sporen van brandstichting, waardoor er volgens de politie op dit moment geen reden is om verder onderzoek te verrichten.