Boudewijn Revis stapt op als wethouder gemeente Den Haag

Revis heeft financiën, stadsontwikkeling, en stadsdeel Scheveningen in zijn portefeuille. Hij is sinds 2012 wethouder in Den Haag. Daarvoor was hij onder meer werkzaam als fractievoorzitter en gemeenteraadslid van de Haagse VVD.

Voordat hij in de Haagse gemeentepolitiek belandde, was hij in dienst van het ministerie van Defensie. Daar was hij onder meer officier bij de Koninklijke Landmacht. Tweemaal werd hij uitgezonden naar Bosnië-Herzegovina.