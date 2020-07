Boudewijn Revis vertrekt als wethouder gemeente Den Haag

Revis heeft financiën, stadsontwikkeling, en stadsdeel Scheveningen in zijn portefeuille. Hij is sinds 2012 wethouder in Den Haag. Daarvoor was hij onder meer werkzaam als fractievoorzitter en gemeenteraadslid van de Haagse VVD.

'Mijn besluit om te stoppen neem ik met gemengde gevoelens', zegt Revis in een brief aan de gemeenteraad. 'Ik hou van onze stad. Het dienen van de stad als wethouder is eervol en iedere dag weer mooi om te doen.'

'Indringend najaar'

'Ik realiseer mij dat aan deze functie een beperkte tijdsduur gebonden is', vervolgt de wethouder. 'Een jaar geleden, in de zomer van 2019, heb ik mezelf voorgenomen te gaan nadenken over mijn toekomst. Dat proces was nog in volle gang toen het in oktober nodig was alle zeilen bij te zetten om onze stad en het stadsbestuur door een indringend najaar te helpen.' Daarmee doelt Revis op het integriteitsonderzoek naar ex-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui, het opstappen van burgemeester Pauline Krikke en de vele protesten in de residentie.

Nu er een nieuwe coalitie, een vastgestelde begroting en een nieuwe burgemeester is, vindt Revis de tijd rijp om weg te gaan als wethouder. 'Ik wil mijn partij de tijd en ruimte geven om na te denken over mijn opvolging en daarna zich voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen.'

Koninklijke landmacht

De belangrijke dossiers die Revis de laatste maanden onder zich had waren de financiën omtrent de coronacrisis, cultuurcentrum Amare, de Rotterdamsebaan, en de stadsontwikkeling bij de Binckhorst.

Voordat hij in de Haagse gemeentepolitiek belandde, was hij in dienst van het ministerie van Defensie. Daar was hij onder meer officier bij de Koninklijke Landmacht. Tweemaal werd hij uitgezonden naar Bosnië-Herzegovina.

Politieke reacties

Ook de Haagse gemeenteraadsleden reageren op het opstappen van Revis. Hanneke van der Werf van D66 vindt het een mooie stap voor Revis. 'Een mooie aanwinst voor Staatsbosbeheer, maar een verlies voor het stadhuis', schrijft ze op Twitter. 'We zullen zijn ervaring, kennis en de goede samenwerking met hem missen.' Een soortgelijke boodschap heeft Robert Barker van de Partij voor de Dieren. 'We hadden dit niet verwacht. We wensen Boudewijn Revis veel succes en hopelijk gaat hij de komende tijd bomen planten en niet kappen', schrijft hij namens zijn partij.

Joris Wijsmuller, fractievoorzitter Haagse Stadspartij, vindt de overstap naar Staatsbosbeheer 'zeer opmerkelijk'. Hij noemt Revis 'een ambitieus politicus die de architect was van de vorige en huidige coalitie waarin hij zijn machtspositie met de portefeuille financiën nog had vergroot. Waarom wil je dan weg?'