Burgemeester Van Zanen over vertrek Revis: 'We gaan hem missen'

'Hij heeft bewezen een geweldige wethouder voor de stad te zijn', vervolgt de nieuwbakken burgervader. 'Wethouder Revis heeft grote inzet voor de stad getoond op onder andere de portefeuilles financiën, ruimtelijke ordening en Scheveningen. Hij is opgestaan toen het stadsbestuur in zwaar weer verkeerde. Toen bleek wederom dat hij een stabiele kracht was. Gelukkig kunnen we voorlopig nog beroep op hem doen en we kijken uit naar de samenwerking de laatste maanden.'

Ook de Haagse gemeenteraadsleden reageren op het opstappen van Revis. Hanneke van der Werf van D66 vindt het een mooie stap voor Revis. 'Een mooie aanwinst voor Staatsbosbeheer, maar een verlies voor het stadhuis', schrijft ze op Twitter. 'We zullen zijn ervaring, kennis en de goede samenwerking met hem missen.'

'Waarom wil je dan weg?'

Een soortgelijke boodschap heeft Robert Barker van de Partij voor de Dieren. 'We hadden dit niet verwacht. We wensen Boudewijn Revis veel succes en hopelijk gaat hij de komende tijd bomen planten en niet kappen', schrijft hij namens zijn partij.

Joris Wijsmuller, fractievoorzitter Haagse Stadspartij, vindt de overstap naar Staatsbosbeheer 'zeer opmerkelijk'. 'Een opmerkelijke stap voor een ambitieus politicus die de architect was van de vorige en huidige coalitie waarin hij zijn machtspositie met de portefeuille financiën nog had vergroot', schrijf hij. 'Waarom wil je dan weg?', vraagt Wijsmuller zich af.

'Missen als collega'

'Een kundige bestuurder', roemt Kavish Partiman, Revis. 'Ik heb je leren kennen als een man die gespannen situaties vaak met de nodige humor in goede banen kan leiden. Recht door zee en duidelijk. Veel succes in je nieuwe functie', zegt de christendemocraat.

Ook collega-wethouder Hilbert Bredemeijer spreekt zicht uit over het vertrek. 'Ik ga hem enorm missen als collega', schrijft hij op Twitter. 'Zijn ervaring, kennis en collegialiteit hebben mij erg geholpen in het eerste halfjaar als wethouder. Het goede nieuws is dat we samen kunnen blijven werken aan ontwikkelingen met volop aandacht voor natuur.'

