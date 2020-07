Huizenmarkt deze eeuw nog niet zo krap; prijzen blijven stijgen ondanks corona

De coronacrisis heeft volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) 'weinig tot geen' negatieve invloed gehad op de woningmarkt. Maar de woningmarkt is deze eeuw nog niet zo krap geweest als het afgelopen kwartaal. Er stonden in heel Nederland maar 33.500 woningen te koop. Huizenzoekers konden kiezen uit 2,7 woningen, meldt de NVM.

Alleen 2-onder-1-kapwoningen zijn het afgelopen kwartaal meer verkocht, maar van alle andere woningtypen is het aantal dat werd verkocht gedaald. In Den Haag werd zelfs 15% minder huizen verkocht, net als in Amsterdam, Almere en Lelystad. Landelijk ging er 3,7% minder huizen van de hand.

Woningen werden 8,8% duurder ten opzichte van een jaar geleden. Gemiddeld kost een huis nu 335.000 euro. Volgens NVM-voorzitter Onno Hoes blijven mensen overbieden om hun favoriete woning te bemachtigen.

Lange termijn

'Nu er minder belangstelling is van beleggers en expats krijgen starters en doorstromers meer kansen. We merken dat de consument vertrouwen heeft in de veerkracht van de Nederlandse economie; men omarmt de eigen woning en denkt niet op de korte maar op lange termijn', aldus de NVM-voorzitter.

Voor het eerst sinds 2002 staan woningen volgens de NVM minder dan 100 dagen te koop: gemiddeld 98 dagen.

Thuiswerken

Makelaars merken dat er, mogelijk als gevolg van de coronacrisis, meer vraag is naar huizen met een extra werkkamer, een tuin of een balkon. Iets meer Randstedelingen zoeken naar een huis in bijvoorbeeld Gelderland, Drenthe en Friesland, maar de makelaars zien die vraag al sinds 2013, dus die is niet uitsluitend het gevolg van de coronacrisis. Ondernemers en ZZP'ers krijgen hun nieuwe woningen moeilijker gefinancierd, merkt de NVM.

De krapte op de woningmarkt wordt mede veroorzaakt door senioren die minder makkelijk hun woning te koop zetten, volgens de makelaarsorganisatie. 'Ook de verhuur van duurdere woningen loopt wat minder makkelijk, evenals de verkoop van dure appartementen en woningen waar nog veel aan moet gebeuren', aldus Lana Gerssen van de NVM donderdag.

Nieuwbouwwoningen

De NVM benadrukt dat er een groot tekort is aan nieuwbouwwoningen; volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zouden er elk jaar 90.000 bijgebouwd moeten worden. De NVM verwijt de overheid dat bouw- en vergunningsprocedures te lang duren, onder meer door de stikstof- en PFAS-kwesties, waar het kabinet volgens de makelaars 'niet adequaat' op heeft gereageerd.

