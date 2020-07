335 meter lange fietsviaduct over de A4 is open

Een maar liefst 335 meter lang fietsviaduct over de A4 is donderdag geopend. Het Jan Linzelviaduct bij Ypenburg is onderdeel van het trekfietstracé. Dat verbindt de Haagse binnenstad met Ypenburg en gaat vervolgens verder richting Pijnacker en Delft.

Ondanks de regen klom wethouder Robert van Asten op de fiets om het viaduct over de A4 te openen. 'Ik ben zeer trots op dit prachtige resultaat. Een groot deel van deze sterfietsroute was al aangelegd maar er ontbrak nog een stukje. In de afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan het 335 meter lange fietsviaduct over de A4.'

Het viaduct verlicht zichzelf. Op de Ringelwikke is een zogenoemde zonneboom geplaatst bij het fietsviaduct. Het is een constructie van vier meter hoog in de vorm van een boom. Daarop liggen zeven zonnepanelen. De opgewekte energie wordt gebruikt voor de verlichting van het fietsviaduct.

Den Haag fietsstad

Den Haag wil een echte fietsstad worden met de fiets als het belangrijkste vervoermiddel. Om dit te bereiken legt Den Haag sterfietsroutes aan. Het trekfietstracé is er één van.

Route: Het Trekfietstracé verbindt de binnenstad met Ypenburg en gaat vervolgens verder richting Delft. Vanaf het Spui loopt de route over: De Rijswijkseweg - Laakweg - Laakkade -Trekweg - Cromvlietkade Geestbrugweg - Hoekweg - Westvlietweg - door de Vlietzoom - over de A4 over het Jan Linzelviaduct - Postenkade - Zomertalinglaan - Steentijdsingel - Bitterzoetpad - de Polder van Biesland richting Delft

Jan Linzelviaduct

Nu het Jan Linzelviaduct en het fietspad door de Vlietzoom open is, zullen er meer fietsers de Jan Thijssenweg / Westvlietweg oversteken en de Nieuwe Tolbrug over gaan. Op de plek waar het nieuwe fietspad uitkomt op de Westvlietweg, moet de oversteek voor fietsers nog afgemaakt worden. In het eerste weekend van september worden deze werkzaamheden uitgevoerd. Er wordt dan nog een middeneiland op de Westvlietweg gemaakt. Tot die tijd wordt het oversteken geregeld met tijdelijke verkeerslichten.

Het Jan Linzelviaduct is vernoemd naar de Nederlandse gevechtsvlieger en Engelandvaarder, die in mei 1940 meestreed tegen nazi-Duitsland. Als reserve sergeant-vlieger voor de Fokker D-XXl was Jan Linzel tijdens de Tweede Wereldoorlog op vliegveld Ypenburg geplaatst. Op 5 mei 2019 overleed hij op 103-jarige leeftijd.

Leidschendam-Voorburg

Niet alleen Delft en Den Haag zijn blij met de betere fietsverbinding. Ook wethouder van Eekelen van Leidschendam-Voorburg is enthousiast: 'Voor onze gemeente en inwoners bieden deze fietsroute en dit mooie moderne fietsviaduct veel nieuwe mogelijkheden.' Van Eekelen is niet alleen blij met de goede verbinding naar Den Haag, 'fietsen is ook goed voor de gezondheid en de CO2-uitstoot'.

