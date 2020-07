Op de fiets van Delft naar Den Haag: 335 meter lange fietsviaduct over de A4 is open

Vanaf donderdag kunnen fietsers een stuk makkelijker van Delft naar de binnenstad van Den Haag, en andersom, fietsen. Het Jan Linzelviaduct bij Ypenburg over de A4 is geopend door de Haagse wethouder Robert van Asten.

Ondanks de regen klom Robert van Asten op de fiets om het viaduct over de A4 te openen. 'Ik ben zeer trots op dit prachtige resultaat. Een groot deel van deze sterfietsroute was al aangelegd maar er ontbrak nog een stukje. In de afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan het 335 meter lange fietsviaduct over de A4.'

Den Haag wil een echte fietsstad worden met de fiets als het belangrijkste vervoermiddel. Om dit te bereiken legt Den Haag sterfietsroutes aan. Het trekfietstracé is er één van.

Leidschendam-Voorburg

Niet alleen Delft en Den Haag zijn blij met de betere fietsverbinding. Ook wethouder van Eekelen van Leidschendam-Voorburg is enthousiast: 'Voor onze gemeente en inwoners bieden deze fietsroute en dit mooie moderne fietsviaduct veel nieuwe mogelijkheden.' Van Eekelen is niet alleen blij met de goede verbinding naar Den Haag, 'fietsen is ook goed voor de gezondheid en de CO2-uitstoot'.

