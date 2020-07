Leiden wil investeren in nieuwe kantoren en extra woningen Schipholweg

Het is nog niet duidelijk welke panden worden gesloopt en welke worden gerenoveerd. De gemeente Leiden is namelijk geen belangrijke grondeigenaar in het gebied. Wel zijn vastgoedeigenaren, omwonenden en vrijwel alle politieke partijen het in grote lijnen met elkaar eens dat er moet worden vernieuwd aan de Schipholweg. Hotelketen Golden Tulip Hotel heeft al belangstelling getoond voor eventuele nieuwbouw.

De nieuwbouw wordt waarschijnlijk breder dan de bestaande gebouwen, schrijft Sleutelstad. Nu liggen er nog parkeerplaatsen aan de achterzijde van de kantoren. Die worden in de toekomst bebouwd. Een toekomstig parkeerprobleem kan voor een flink deel worden opgelost door toekomstige bewoners gebruik te laten maken van de garages van de kantoren. Die staan grotendeels leeg op de momenten dat de toekomstige bewoners thuis zijn.

De huidige Schipholweg en de nieuwe Schipholweg | Afbeelding: Impressie POSAD MAXWAN

Molens

De nieuwbouw wordt maximaal zeventig meter hoog. Hoger kan aan een groot gedeelte van de weg niet omdat er rekening moet worden gehouden met een beschermd stadsgezicht. Bekende Leidse molens zoals de Maredijkmolen, Molen De Herder en Molen De Valk kunnen door hoogbouw uit de wind komen te staan en daardoor niet meer draaien. D66-raadslid Sander van Diepen voegde daaraan toe dat de buurt minder last van schaduw heeft als de gebouwen niet hoger worden dan zeventig meter.

Enkele partijen willen graag dat er meer woningen en minder kantoren in het gebied komen dan waar nu op wordt aangestuurd. Dat is volgens wethouder Fleur Spijker, van ruimte en wonen, onwenselijk. Dit omdat de provincie het gebied rond Leiden Centraal juist heeft aangewezen als locatie voor nieuwe kantoormeters.

Kantoren ombouwen tot woningen

Kantoren die volgens de wethouder hard nodig zijn: 'Je ziet dat het Leiden Bio Science Park langzaam vol raakt. De vraag naar kantoren komt daardoor de kant van het centrum op.' Dat er nu veel leegstand is, erkent ze wel, maar is volgens haar te wijten aan de verouderde gebouwen en de onaantrekkelijke omgeving waarin de gebouwen nu nog staan. Als minder kantoren geen optie is, dan zou de nieuwbouw in elk geval zo moeten worden ontworpen dat ze kunnen worden omgebouwd naar woningen.

