Wethouder Hanneke van de Gevel van Pijnacker-Nootdorp treedt af om een gezin te beschermen

Van de Gevel laat weten dat er recent een casus op haar pad is gekomen waarin om haar hulp werd gevraagd. 'In een vertrouwelijk gesprek met betrokkenen van de casus, heb ik meer mijn hart dan mijn hoofd laten spreken en dat is niet goed als bestuurder', zegt ze. 'Een van de deelnemers van dat vertrouwelijke gesprek heeft bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente. Daarin is gedreigd privacygevoelige informatie uit het vertrouwelijke gesprek naar buiten te brengen als het besluit niet teruggedraaid wordt.'

'Dan kan ik niet anders dan de keus maken het gezin in kwestie te beschermen', gaat Van de Gevel verder. 'Informatie over de zorgelijke situatie waarin deze gezinnen zich bevinden mag nooit in de media terechtkomen. Dat zou onnodig schadelijk zijn en nergens toe dienen. Dus rest mij de enige politieke keus die er is, en dat is aftreden als wethouder.'

Eerlijk Alternatief

Als wethouder was Hanneke van de Gevel ruim twee jaar verantwoordelijk voor onder andere sociaal domein, jeugdzorg, ouderenzorg en afvalbeleid. Daarvoor was zij twaalf jaar fractievoorzitter van Eerlijk Alternatief, een partij die zij mede heeft opgericht.

Eerlijk Alternatief reageert verslagen op het nieuws dat Van de Gevel aftreedt. 'We begrijpen haar keuze, maar we vinden het ongelooflijk jammer dat de omstandigheden haar noodzaken haar taken neer te leggen. Zij heeft de gemeente goed op de landelijke kaart gezet qua vernieuwingen. Pijnacker-Nootdorp verliest een bevlogen, betrokken wethouder, met het hart op de goede plaats en juist dat is haar opgebroken.'

Eerlijk Alternatief stapt niet uit het college en hoopt snel een nieuwe wethouder te presenteren.

LEES OOK: 'Gelukkige en gezonde kinderen': nieuwe aanpak jeugdhulpverlening Pijnacker-Nootdorp