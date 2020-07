Binnen 20 seconden redde Peter het leven van een man in een scootmobiel

Het was woensdagmiddag 24 juni, even voor 17.00 uur. De 63-jarige Peter van Zon en zijn vrouw waren bezig met hun dagelijkse fietsrondje, toen het op de Dorpskade in Wateringen plots mis ging. 'Ik zag dat een man in een scootmobiel een soort stuurfout maakte, waardoor hij heen en weer ging', blikt Peter terug. 'Daarna reed hij het gras in, de helling af en zo het water in.'

Peter twijfelde geen moment toen hij zag dat de bestuurder van de scootmobiel met zijn hoofd onder water lag. 'Ik dacht: dit is foute boel. Dus ik gooide m'n fiets aan de kant en sprong meteen het water in.' Door dat heldhaftige optreden was het slachtoffer nog geen twintig seconden koppie onder. 'Ik trok hem gelijk weer boven water.'

Ik kan hem niet boven water houden én die scootmobiel eraf trekken - Peter van Zon

Toch lukte het de Westlander niet in zijn eentje om de man uit het water te krijgen. 'Want die scootmobiel lag half op hem, met zijn been er nog onder', vertelt hij. 'Ik kan hem niet boven water houden én die scootmobiel eraf trekken.' Maar een andere voorbijganger sprong op dat moment al in het water om te helpen. Samen kregen ze het slachtoffer los. Ondertussen belde de vrouw van de andere redder met 112.

Peter is zich ervan bewust dat hij een leven heeft gered. 'Maar het is gewoon iets wat je moet doen. Toch? Je ziet het. En dan reageer je gelijk. Je probeert iemand te redden. En dan is het fijn dat het goed is afgelopen.'

Het slachtoffer met links van hem de andere redder | Foto: Regio15

Dat vond de politie ook. De twee redders zijn donderdagavond op het politiebureau in het zonnetje gezet. 'Ik ben heel blij dat er mensen zijn die gelijk handelen', zegt wijkagent Bas Riksen. 'Het maakt me apetrots dat burgers hiertoe in staat zijn.' De twintig seconden waarin Peter van Zon handelde, waren volgens Riksen 'cruciaal'. 'Anders was die man er niet meer geweest.'

Met het 89-jarige slachtoffer gaat het naar omstandigheden goed. Dankzij Peter was hij bij kennis toen hij met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Inmiddels is hij weer thuis.

'Ik ga lekker douchen'

Enige minpuntje aan de reddingsactie voor Peter: 'Ik stonk een uur in de wind’, lacht hij. 'Het was een modderig slootje, dan weet je het wel. Dus toen ik mijn verhaal aan de politie had verteld, dacht ik: zo, ik ga lekker douchen. Haha!'