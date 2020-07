Tennisresultaten Kiki Bertens rest van het jaar anders bijgehouden

Kiki Bertens neemt bij de vrouwen de zevende plek in op de wereldranglijst. Voor de tennissters begint het seizoen op 3 augustus weer in Palermo. Het tennisseizoen kwam in maart stil te liggen als gevolg van de coronacrisis. Tientallen toernooien werden daardoor geannuleerd. De ATP (mannentennisbond) en WTA besloten om de wereldranglijst te 'bevriezen', wat betekent dat er geen verschuivingen zijn.

De ATP, de proforganisatie voor de mannen, besloot begin deze week al om de ranglijst op een dergelijke manier te gaan bijhouden. Bij de tennissers tellen hun beste achttien resultaten tussen maart vorig jaar en december van dit jaar mee.

Twee toernooien toegevoegd

De WTA heeft twee toernooien toegevoegd aan de voorlopige kalender voor het tweede deel van het seizoen voor de tennissters. Beide evenementen zijn in de tweede week van augustus. De tennissters kunnen op gravel spelen in Praag, of op hardcourt in Lexington.

Het Amerikaanse toernooi in de staat Kentucky vervangt het Citi Open in Washington. Normaal gesproken is dat een toernooi voor mannen en vrouwen, maar gezien de situatie met het coronavirus heeft de organisatie in samenspraak met de WTA besloten om aparte evenementen te houden. De mannen hervatten de ATP Tour vanaf 13 augustus in Washington, de vrouwen komen die week in Lexington in actie.

Flushing Meadows

In de aanloop naar de US Open, het grandslamtoernooi dat eind augustus begint, wordt het Western & Southern Open gespeeld. Dat toernooi is normaal in Cincinnati, maar vindt nu voor één keer ook in New York plaats op de banen van Flushing Meadows.

