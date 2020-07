Boeren demonstreren bij branchevereniging CBL in Leidschendam

De boeren roepen op de prijs van zuivel over de gehele linie met vijf cent per liter te verhogen om boeren die onder grote druk staan, tegemoet te komen. De boeren geven de supermarkten zeven dagen de tijd om met een reactie te komen. Er is vrijdag een gesprek geweest met het CBL, maar er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.

De afgelopen dagen voerden boeren al op verschillende plaatsen in het land actie. Ze protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet maar ook omdat ze boos zijn over de te lage prijzen die ze in hun ogen voor hun producten moeten krijgen.

Gesprek met directie

Bij de protesterende boeren zitten ook aanhangers van de Farmers Defence Force, meldt een woordvoerster van CBL. Door de opstelling van de trekkers is volgens haar de toegang tot een nabijgelegen parkeerplaats geblokkeerd, waardoor sommige werknemers van de brancheorganisatie voorlopig niet bij hun auto kunnen.

Een van de boeren hield een korte toespraak waarin gezegd werd dat distributiecentra platleggen kan, maar dat het verstandig is om sympathie te behouden en dat de boeren een gesprek met de directie van het CBL willen. Dat gesprek vindt nu plaats, maar over de inhoud daarvan kon de woordvoerster nog niet veel kwijt. De sfeer is volgens haar rustig, hoewel er ook politiebusjes staan opgesteld bij de betoging. 'Alles is nu wel te overzien', zegt ze. 'Verder moeten we afwachten wat uit dit gesprek komt.'

Snowworld Zoetermeer

De stoet trekkers verzamelde eerder vrijdag bij Snowworld in Zoetermeer, om vanaf daar richting het CBL in Leidschendam te vertrekken. Zeker 140 boeren zijn vrijdagochtend met hun trekkers vanuit de Achterhoek vertrokken. Volgens actiegroep Farmers Defence Force is dat donderdagavond pas besloten.

Ook vanuit het Westland zijn boeren naar Snowworld gekomen. 'Daar verzamelen we met de boeren vanuit de Achterhoek', zei Jaap Zegwaard, woordvoerder van de Westlandse boeren, vrijdagmiddag.

Protesterende boeren verzamelen bij Snowworld | Foto: Omroep West

In de gaten houden

Lange tijd was het onduidelijk waar de boeren vrijdagmiddag zouden demonstreren, omdat ze dat graag als verrassing wilden houden. De gemeente Den Haag liet vrijdagochtend al weten te zullen handelen wanneer dat nodig is. 'We zijn altijd, overal op voorbereid, maar er is voor zover bekend geen demonstratie door boeren aangemeld', aldus een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen.

Ook de politie hield de mogelijke komst van de boeren nauwlettend in de gaten. 'We zijn alert en monitoren de verkeersbewegingen', zegt een woordvoerder. Naar de precieze bestemming van de boeren en trekkers kon hij vrijdagochtend alleen maar gissen. 'We weten het niet.'

