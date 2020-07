Stoet trekkers onderweg naar Den Haag en Zoetermeer, precieze locatie niet bekend

Een stoet trekkers is onderweg naar Den Haag. De gemeente zal handelen wanneer dat nodig is, zegt een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen. 'We zijn altijd, overal op voorbereid, maar er is voor zover bekend geen demonstratie door boeren aangemeld.'

Zeker 140 boeren zijn met hun trekkers vanuit de Achterhoek onderweg naar Den Haag. Volgens actiegroep Farmers Defence Force is dat donderdagavond pas besloten. Waar in de stad de boeren precies heen willen, is niet duidelijk. Boeren protesteren al geruime tijd tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

Ook vanuit Westland zijn er boeren onderweg. Volgens woordvoerder van de Westlandse boeren, Jaap Zegwaard, trekken zij op richting Zoetermeer. 'Daar willen we verzamelen met de boeren vanuit de Achterhoek, en dan kijken we dan verder waar we heen gaan.'

'Verrassing'

De politie houdt de mogelijke komst van de boeren nauwlettend in de gaten. 'We zijn alert en monitoren de verkeersbewegingen', zegt een woordvoerder. Naar de precieze bestemming van de boeren en trekkers kan hij alleen maar gissen. 'We weten het niet.'

Zelf willen de deelnemende boeren daar nog niets over kwijt: 'Dat moet nog even een verrassing blijven', zei Rutger van Lier van Farmers Defence Force daarover eerder op vrijdag tegen De Gelderlander.

