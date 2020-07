Interactieve zebrapaden moeten oversteken veiliger maken

Zebrapaden zijn bedacht om het oversteken voor voetgangers veiliger te maken, maar in de praktijk valt daar soms nog wel iets op af te dingen. In de Aaltje Noordewierstraat in Den Haag vond anderhalf jaar geleden nog een dodelijk ongeluk plaats bij een zebrapad. Raadslid Jelle Meinesz maakt zich nu sterk voor de invoering van zogeheten interactieve zebrapaden.

'In mijn zoektocht naar het veiliger maken van de zebrapaden, kwam ik dit op internet tegen', vertelt Meinesz. 'In Rotterdam is er al een aantal van aangelegd, en daar is het een groot succes.'

Lampjes

Het principe is simpel: een camera registreert de voetganger bij het zebrapad en dan gaan er op het wegdek, langs de rand van het zebrapad, lampjes branden. Deze moeten automobilisten waarschuwen voor de overstekende voetganger. De lampjes gaan alleen branden als er een voetganger bij het zebrapad staat.

Meinesz wil eerst een proef met de interactieve zebrapaden. 'Dan kunnen we kijken hoe het werkt, hoe het ontvangen wordt. Als het iets is, dan wil ik het zoveel mogelijk over de stad verspreiden. Het gaat om de veiligheid.'