Vader Reda N. na derde aanslag op reisbureau: 'Ik heb er op deze manier geen zin meer in'

Het reisbureau moest vanaf 18 juni al drie maanden dicht van de gemeente Den Haag, na de tweede aanslag op zijn zaak. 'Dit in verband met de openbare orde en veiligheid. Het is zeer zorgelijk dat op zo'n plek, te weten in een woonwijk, is geschoten’, aldus de woordvoerder van de burgemeester.

De reisbureaueigenaar heeft twee weken geleden een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente, maar daar heeft hij nog niets op gehoord. 'Ik ben sinds 1982 een eerlijke ondernemer', schrijft hij. 'Ik ben trots op wat ik met mijn harde werken hier in Nederland heb bereikt. Ik vind het heel treurig dat ik nu geassocieerd word met criminaliteit.' Als hij geen reactie krijgt van de gemeente, dan stopt hij ermee.

De aangeslagen vader van Reda N. is bijna 65 jaar, en zijn zoon zit al acht jaar vast. De derde aanslag is de druppel, zegt hij tegen een verslaggever van Omroep West. Wie er achter de aanslagen op zijn winkel zit, weet hij niet.

Zaken afhandelen

Ondanks dat het reisbureau dicht is, stopt het werk niet. De man is nog bezig met klanten die vastzitten in het buitenland door het coronavirus. 'Dat wil ik zo goed mogelijk afhandelen. Dat is mijn taak als reisagent.' De meeste zaken zijn afgehandeld, maar vooral in Zuid-Amerika zitten er nog mensen vast. Als die reizigers veilig thuis zijn, gaat de deur van het reisbureau voorlopig op slot - en misschien dus wel definitief.

