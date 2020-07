'Haagse welstandsregels blokkeren duurzame initiatieven te vaak'

Hagenaars die hun steentje willen bijdragen aan een beter klimaat en bijvoorbeeld plannen hebben om zonnepanelen te plaatsen, krijgen regelmatig de deksel op de neus. Ze lopen op tegen welstandsregels en mogen daardoor hun woning niet verduurzamen. GroenLinks en PvdA in de Haagse gemeenteraad willen dat die regels worden aangepast of afgeschaft.

De Welstandscommissie bepaalt aan de hand van welstandsregels of bepaalde veranderingen aan woningen toegestaan zijn. Maar deze regels maken het volgens de partijen vaak moeilijker of zelfs onmogelijk om zonnepanelen te plaatsen of huizen te isoleren.

'Het is goed dat de Welstandscommissie er is, maar wij horen te vaak dat ze verduurzaming in de weg staan', zegt fractievoorzitter Arjen Kapteijns van GroenLinks. 'Zo moet je bij het plaatsen van zonnepanelen aan maar liefst zeven verschillende eisen voldoen. Als gemeente ondersteunen we bewoners al met allerlei subsidies en advies, maar dan is het extra zonde belemmeringen aanlopen. Dat willen wij veranderen.'

'Alle hens aan dek'

Volgens PvdA-raadslid Janneke Holman is het alle hens aan dek als het gaat om het klimaat. 'Er zijn nog zoveel lege daken in de stad waar zonnepanelen op kunnen, maar de vele regels en eisen maken dat nu nodeloos ingewikkeld', zegt ze. 'Terwijl we het Hagenaars juist zo makkelijk mogelijk moeten maken om hun huis te verduurzamen.'

Beide partijen willen dat de welstandsregels nog dit jaar aangepast worden zodat er voor duurzaamheidsmaatregelen een uitzondering gemaakt kan worden.