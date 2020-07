Mogelijk muren van bijgebouw kasteel ontdekt in Alphen: 'Details nog uitpuzzelen'

'We moeten de details nog uitpuzzelen', zegt archeologe Astrid Koekkelkoren. Zij is projectleider bij het ingenieurs- en adviesbureau IDDS uit Noordwijk. 'Maar als ons vermoeden klopt, dan hebben we iets heel moois aangetroffen.'

Zo ziet de ondergrondse vondst eruit | Foto: IDDS

Het zou gaan om de muurresten van een gebouw dat onderdeel was van het in de achttiende eeuw gesloopte kasteel Hof van Alfen aan de Hoflaan, waar nu het woon-zorgcomplex De Jozef staat. Constructiedelen zijn deze week uit de grond gehaald voor archeologisch onderzoek.

'Interessant stukje oorspronkelijk Alphen'

Koekkelkoren stelt dat historici niet wisten dat het bijgebouw op deze plek heeft gestaan. 'Er is onder de grond al veel verdwenen door herhaaldelijke omwerkingen voor kabels, leidingen, nieuwbouw et cetera. Dus het zou heel mooi zijn als er nog een interessant stukje oorspronkelijk Alphen aanwezig is.'

Het zogeheten kasteel Hof van Alfen in 1712 | Illustratie: Historische Vereniging Alphen aan den Rijn

'En er is een kans dat er nog meer ligt', vervolgt ze. ‘Maar we mogen niet buiten het tracé graven, om de overlast te beperken.' Wie denkt dat ze nu al uitkijkt naar graafwerk in de omgeving om nieuwe ontdekkingen te doen, komt bedrogen uit. 'Misschien is het wel beter dat alles veilig onder de grond blijft.'

Details aan het licht brengen

Hoe nu verder? Koekkelkoren meldt dat IDDS, zodra het onderzoek is afgerond, verslag uitbrengt aan de gemeente Alphen. Dan moet duidelijk worden of daadwerkelijk de restanten van het kasteelterrein zijn opgegraven en komen er wellicht meer details aan het licht.

Graafwerkzaamheden rondom het riool | Foto: IDDS

De afgelopen jaren zijn er vaker historische ontdekkingen gedaan in de gemeente Alphen. Zo werden er in 2017 drie meer dan honderd jaar oude skeletten en een schedel gevonden op een bouwplaats aan de Raadhuisstraat. En in museumpark Archeon wordt momenteel gewerkt aan het restaureren van de ruim 2000 jaar oude Zwammerdamschepen, die in de jaren 70 zijn opgegraven.

