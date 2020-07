Haagse politici vrezen langslepende zaak tegen De Mos en Guernaoui

'We drinken de gifbeker helemaal leeg', zegt fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij en het langstzittend lid van de gemeenteraad van Den Haag. Nadat de stad deze week werd opgeschrikt door het nieuws over een ambtenaar die voor bijna twee miljoen euro kon frauderen, is er deze vrijdag het bericht dat het Openbaar Ministerie met zware aanklachten komt tegen de oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui.

Zij worden onder meer verdacht van deelneming aan criminele organisaties met enkele vastgoed- en horecaondernemers, schending van hun ambtsgeheim, meineed en corruptie. 'Je weet dat dit moment een keer gaat komen', aldus Wijsmuller. 'Maar wat nu blijkt is dat het wel wat verder gaat dan een beetje uit de hand gelopen ombudspolitiek. Aanvankelijk waren er drie aanklachten. Daar doet het Openbaar Ministerie er nu nog eens zes bovenop.'

Frans de Graaf, fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij VVD, zegt in een eerste reactie dat het goed is dat er negen maanden na de inval nu meer duidelijkheid komt van het Openbaar Ministerie. Inhoudelijk wil hij niet op de aanklachten ingaan. 'Dat is een zaak tussen de verdachten en het OM. Maar dit is wel erg slecht voor het aanzien van het stadsbestuur.' Hij wil geen oordeel vellen over wat andere partijen moeten doen. Maar, zegt hij wel: 'Als dit in mijn partij was gebeurd, waren ze weggestuurd.'

Teleurgesteld

Teleurstelling overheerst bij de oppositiepartij ChristenUnie/SGP. Fractievoorzitter Pieter Grinwis zegt het 'fijn' te vinden dat het Openbaar Ministerie 'eindelijk' eens wat van zich laat horen, negen maanden na de inval. 'Maar ik ben wel teleurgesteld. Je had verwacht dat het OM nu wel duidelijk zou maken dat ze ook echt in staat van beschuldiging worden gesteld óf dat de zaak zouden worden geseponeerd. Maar dit is meer een tussenmededeling. Want nu weten we nog steeds niet wat ze dan precies hebben gedaan. Neem 'schending van het ambtsgeheim'. Dat kan ook zoiets zijn als dat een van de toenmalig wethouders een mailtje met een document naar z'n privéadres heeft gestuurd om het thuis nog een rustig te kunnen lezen. Heel frustrerend, dit.'

Ook andere partijen in de raad wijzen erop dat het nieuws over Hart voor Den Haag ervoor zorgt dat het beeld van Den Haag deze week niet al te florissant is. 'Dit is een schok voor iedereen die op welke manier dan ook een band met Den Haag heeft', aldus Arjen Kapteijns van GroenLinks. Hij wijst erop dat de zaak nog voor de rechter moet komen. 'Maar ik ben er wel van geschrokken dat het OM met nog zwaardere aanklachten komt dan eerder het geval was.'

'Slecht voor het imago'

Dat er vooralsnog niets is bewezen is iets wat Robert Barker van de Partij voor de Dieren onderschrijft. 'Onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Maar dit is wel heel slecht voor het imago van Den Haag, terwijl we er al niet zo goed op staan.'

D66 is terughoudend in een reactie. 'Wij zijn er nooit zo'n fan van als politici lopende rechtszaken gaan becommentariëren', aldus fractievoorzitter Hanneke van der Werf. 'Maar het is in ieder geval wel goed dat er nu schot in de zaak zit.'

Onzekerheid

Grinwis van de ChristenUnie/SGP wijst erop dat het nog heel lang kan gaan duren voordat de rechter eindelijk een oordeel velt. Hij vermoedt dat het tijdschema van het OM niet gaat worden gehaald, zodat de zaak voor de rechter is rond de verkiezingen en de uitspraak pas daarna komt. De stad, de politiek, de betrokken leden van Hart voor Den Haag: iedereen verkeert tot die tijd in onzekerheid, zegt Grinwis ook. 'Dit toekomstperspectief is gitzwart.'

Dat laatste vermoedt ook Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. 'Dit zorgt voor heel donkere wolken boven het Haags stadhuis. Het belooft een heet jaar te worden.' Burgemeester Jan van Zanen wil niet reageren.

