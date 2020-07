Brede overkapping Utrechtsebaan geopend: 'Mooie verbinding tussen stad en natuur'

Door de verbreding van de overkapping over de A12 moeten het Haagse Bos en de Koekamp beter met elkaar worden verbonden. Ook krijgt de Koekamp extra bomen en ongeveer 3000 vierkante meter extra groen. De bomen en struiken zullen volgens de gemeente dit najaar komen. Het project is onderdeel van de plannen om het gebied rond Den Haag Centraal te verbeteren.

Boswachter van Staatsbosbeheer Mark Kras is heel blij met de groene overkapping over de A12. 'Al die dieren hier krijgen een verbinding tussen de Koekamp en het Malieveld en kunnen zo het Haagse Bos in. Ook voor de mensen is het fijn, want ook in de stad zijn we op zoek naar rust en vrijheid.'

Natuur in de stad

Wethouder Hilbert Bredemeijer is eveneens tevreden. 'Wat mij betreft is het een nieuwe een manier van denken, dat is wat dit dit project bijzonder maakt', aldus Bredemeijer. 'In een verstedelijkt gebied, waar je met meer mensen komt te wonen, waar het drukker wordt, dat je daar ook expliciet aandacht blijft houden voor groen en de natuur. Het is belangrijk dat je in de stad ook de natuur op kunt zoeken.'

Voorbeeld voor andere plekken

Voor de kleine zoogdieren en de amfibieën is er bovendien een zogeheten faunatunnel aangelegd. 'Eekhoorns en boommarters gaan daar niet doorheen, die gaan natuurlijk via de boomtoppen', aldus Kras. 'Dat zijn natuurlijk twee prachtige beesten die gewoon in het Haagse Bos voorkomen, middenin de stad.'

Met de groene overkapping tussen het Haagse Bos en de Koekamp heeft Den Haag volgens Kras een mooi voorbeeld voor andere plekken in de stad. 'Als je Google Maps pakt en je kijkt boven Den haag, dan zie je dat er nog veel meer plekken zijn waar je makkelijk verbindingen kan maken voor natuur. Dit is één van de kansen die nu al gegrepen is. Hoe meer natuur we in de stad brengen, hoe mooier dat is voor de natuur, maar ook voor de mensen.'