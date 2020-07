Doodsoorzaak zwanenfamilie Ypenburg bekend: 'Het is ontzettende pech'

'We hebben een uitslag vanuit Wageningen University & Research. Zij hebben de levers van enkele zwanen onderzocht op botulisme en de uitslag is helaas positief voor botulisme type C', laat Vogelopvang de Wulp vrijdagavond weten.

Botulisme-toxine kan heel lokaal aanwezig zijn in een sloot en er is maar heel weinig voor nodig om ziek van te worden. 'Wellicht heeft pa of ma een waterplant uit de bodem getrokken, daarmee de toxines omgewoeld en heeft het gezin hier met zijn allen lekker van gegeten', aldus de Wulp. 'We kunnen alleen maar gissen.'

'Niet aan zien komen'

Het Hoogheemraadschap Delfland heeft al eerder een zwemwateronderzoek uitgevoerd en ook is het zuurstofgehalte meerdere malen gecheckt. Deze waardes zaten allemaal ruim binnen de gezonde marges. 'We hebben hier helaas te maken met ontzettende pech waar niemand iets aan heeft kunnen doen en wat we niet hebben zien aankomen', aldus de Vogelopvang.

Zwaan Anthon zwom al meer dan 22 jaar rond in Ypenburg en was een begrip in de wijk. De plotselinge dood van hem en zijn familie maakte veel los. Zo werd er een herdenking gehouden waarbij bloemen werden neergelegd en kaarsjes werden aangestoken.

Een spontane herdenking bij het nest van de zwanen | Foto: Omroep West

LEES OOK: Verbijstering in Haagse wijk Ypenburg om dood zwaan Anthon en zijn zwanenfamilie