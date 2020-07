Verslagenheid bij teamgenoten Lara van Ruijven: 'Doorzetter met onvergetelijke lach'

De teamgenoten van Lara van Ruijven hebben met verslagenheid gereageerd op het overlijden van de 27-jarige shorttrackster. De Naaldwijkse overleed vrijdagavond in een ziekenhuis in Perpignan aan de complicaties van een auto-immuunziekte.

'Rust zacht, lieve Lara. Jij zei ooit tegen mij, in de heatbox, voor de start van mijn EK relayfinaledebuut, dat het wel goed zou komen. Dit zei ik twee weken geleden ook tegen jou. Maar het is niet goed gekomen. Ik ga je zo verschrikkelijk missen lieve Laar. Ik hou van je', laat teamgenote Suzanne Schulting op Twitter weten.

'Rust zacht, lieve stoere mooie Lara. Ik, wij, iedereen kan niet zonder jou en toch moeten wij je laten gaan. Jouw panterhart zal voor altijd in ons hart zijn. Kampioen ben je voor altijd', reageerde Daan Breeuwsma.

'Doorzetter met onvergetelijke lach'

'Rust zacht, lieve Lara. De doorzetter, met je onvergetelijke lach en je lieve zorgzame karakter. Ik ga je ontzetten missen... voor altijd in mijn hart', schrijft voormalig ploeggenote Jorien ter Mors, die samen met Van Ruijven, Schulting en Yara van Kerkhof bij de Spelen van Pyeongchang olympisch brons veroverde op de relay.

'Lieve Lara, ik zal je ongelofelijk missen. Tien jaar lang reisden we samen de hele wereld over, deelden we successen, maar ook teleurstellingen. Altijd was jij de vrolijke en positieve persoon in ons team. Ik zal jou nooit vergeten. Rust zacht Lara, jij bent voor altijd in ons hart', reageert Sjinkie Knegt.

'Neem jou voor altijd mee in mijn hart'

Teamgenoten Rianne de Vries en Van Kerkhof laten weten haar nu al enorm te missen. 'Mijn allerliefste roomie. Ik mis jou zo ontzettend erg! Maar ik neem jou voor altijd mee in mijn hart!!#PanterLara', schrijft De Vries. 'Je lach, je geklets, je interesse, je positieve instelling, je wil, je naïviteit, je verwondering maar bovenal je aanwezigheid... Ik mis je nu al zo ontzettend lieve Laar', reageert Van Kerkhof. 'Rust zacht #panterlara'

yaravkerkhof View Profile View More on Instagram yaravkerkhof



Je lach, je geklets, je interesse, je positieve instelling, je wil, je naïviteit, je verwondering maar bovenal je aanwezigheid... Ik mis je nu al zo ontzettend lieve Laar. VOOR ALTIJD IN MIJN HART ❤️ Rust zacht Je lach, je geklets, je interesse, je positieve instelling, je wil, je naïviteit, je verwondering maar bovenal je aanwezigheid... Ik mis je nu al zo ontzettend lieve Laar. VOOR ALTIJD IN MIJN HART ❤️ Rust zacht #panterlara

De shorttrackploeg is nog op trainingskamp in Font Romeu in de Franse Pyreneeën. Daar kreeg Van Ruijven gezondheidsklachten en werd ze overgebracht naar het ziekenhuis in Perpignan.