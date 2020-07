Auto belandt in water; bestuurder neemt ballon met lachgas op dak

De politie heeft de man meegenomen naar het politiebureau. Brandweerduikers ontdekten tijdens hun zoektocht naar mogelijke andere inzittenden nog een fles met lachgas. Op foto's van nieuwssite Regio15 is te zien dat een parkeerplaats op de Calandkade vol met ballonnen en lachgaspatronen ligt.

Foto: Regio15

Wat is lachgas?

Lachgas is de naam voor het gas distikstofmono-oxide (N2O) en wordt vaak via een ballon ingeademd. Het inademen van lachgas veroorzaakt een korte en sterke roes. Lange tijd was het een narcosemiddel in ziekenhuizen. Tegenwoordig wordt het vooral gebruikt om slagroom te maken, maar het is ook populair als partydrug.

Lachgas kan geestelijk verslavend zijn. Als iemand heel veel of heel regelmatig gebruikt, kan dit zenuwschade veroorzaken. Lachgas is legaal in Nederland. Het mag dus verkocht en gebruikt worden. Lachgas valt onder de Warenwet. Dat betekent dat de verkoper van lachgas zich aan de Warenwet moet houden. Voor 2016 was verkoop van lachgas voor ‘partygebruik’ verboden. Sommige politici vinden dat lachgas een softdrug moet worden, net als cannabis.

