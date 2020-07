Vrouwen beroofd door man met vuurwapen

Even voor 19.00 uur werden de vrouwen door een man gedwongen om op de grond te gaan liggen en hun spullen aan hem te geven. Hij gebruikte hierbij geweld en een vuurwapen. Vervolgens ging hij er met de buit vandoor op een Postcode Loterij-fiets.

Op basis van een melding van een getuige hield de politie even later een verdachte aan op de Aziëweg in Zoetermeer. Deze man bleek echter niet de verdachte te zijn en is weer vrijgelaten.

Signalement

De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord. De verdachte is een donker getinte man van ongeveer 30 jaar. Hij heeft een fors postuur en een bol gezicht en is tussen de 1,70 en 1,75 meter lang. Hij droeg een zwarte pet met een wit logo en een mondkapje.