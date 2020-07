Warm zomerweer op komst: in deze buitenzwembaden kun je een frisse duik nemen

De tropische 30 graden komt weer in het zicht, daar hoort af en toe een frisse duik in het zwembad bij. Maar waar kan dat? En wat heeft het coronavirus voor gevolgen?

Voor alle zwembaden geldt dat ze aangepaste regels hebben als gevolg van de COVID-19-pandemie. Sommige buitenbaden hebben zelfs besloten het hele seizoen dicht te blijven, bijvoorbeeld de Put in Rijswijk en de Hazelaar in Hazerswoude-Dorp. Maar bij de meeste baden kun je nog terecht om te poedelen, zo lang je je aan de voorschriften houdt.

Bij zwembad De Hoorn in Alphen aan den Rijn gaat dat prima. Je kunt er reserveren per tijdblok: 's ochtends een blok van een uur en drie kwartier en 's middags drie uur. 'Het vrij zwemmen in het weekend zit elke keer wel vol, met 150 mensen per tijdsblok', meldt een woordvoerster. In het water hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. 'Op de kant staan de stoelen op 1,5 meter en er staan lijnen op de vloer; en iedereen houdt zich eraan.'

Aankleden en weer weg

Zwembad De Vliet in Leiden kan op het moment, inclusief 50 kinderen, 98 zwemmers tegelijk in het water laten. Als er geen kinderen zijn mogen er maximaal 48 zwemmers tegelijk een baantje trekken. 'Je kunt nu nooit het aantal binnen krijgen wat je normaal zomers hebt, zonder corona', aldus een woordvoerster, 'en als ze het water uitkomen moeten ze zich meteen aankleden en weer weg. Ze mogen niet hier gaan zitten. Er is ook geen horeca, geen terras en geen ligweide, alles is gesloten.'

'Het gaat allemaal goed, iedereen houdt zich aan de regels. Iedereen is blij dat ze weer kunnen zwemmen.' Bij De Vliet was het vanwege corona verboden om op minder dan 1,5 van elkaar te zwemmen, maar dat is sinds de versoepelingen van afgelopen week verleden tijd. Op de kant is het éénrichtingsverkeer. De douches mogen weer worden gebruikt om af te spoelen, en de toiletten alleen 'als het echt nodig is'.

De buitenbaden in onze regio op een rijtje:

Hieronder vind je een overzicht van alle zwembaden in de regio. Check voordat je erheen gaat de website van het zwembad, zo voorkom je teleurstellingen. En... als je ziet dat onze lijst onvolledig is, laat je het ons dan weten via online@omroepwest.nl? Veel plezier!