Man (19) beroofd tijdens mislukte 'date' in Zoetermeer

In plaats van een eerste date in levende lijve met een vrouw die hij online had leren kennen, ervoer een 19-jarige hoe het is om te worden beroofd. Dat gebeurde vrijdagmiddag aan de Heuvelweg in Zoetermeer.

De man uit Utrecht had rond 15.00 uur een afspraak met de vrouw. Hij kwam op de afgesproken tijd op de parkeerplaats van de voetbalvelden die ernaast liggen. Hij liet aan zijn date weten dat hij er was en zij gaf aan op een bankje in het park op hem te wachten.

Terwijl de man naar het bankje liep kwamen er twee jongens uit de bosjes tevoorschijn. De jongens bedreigden het slachtoffer en toonden daarbij een mes. Zo werd de Utrechter gedwongen de spullen die hij bij zich had af te geven.

Zwarte hoodies

Na de beroving werd het slachtoffer weggestuurd, toen hij het park uitkwam zag hij de twee jongens wegfietsen. Hij werd door twee voorbijgangers opgevangen. De politie komt graag in contact met de man en vrouw en eventuele andere getuigen.

Of de vrouw met wie het slachtoffer had afgesproken bij de beroving betrokken was is nog niet bekendgemaakt. De twee overvallers droegen allebei een zwarte hoody met de capuchon over hun hoofd getrokken, en een wit mondkapje. Ze hadden ook allebei een donker gekleurde broek aan. Van één van de jongens is bekend dat hij een witte huidskleur heeft, meldt de politie.

