Moordproces Caloh Wagoh verder, motorclub leverde moord op bestelling

Het omvangrijke liquidatieproces Eris, dat zich richt op motorclub Caloh Wagoh gaat maandag en dinsdag verder in de extra beveiligde rechtszaal van het justitiecomplex op Schiphol. Een van de hoofdverdachten is Delano R. uit Den Haag. Het onderzoek omvat elf moordopdrachten, waarvan er vijf zijn uitgevoerd. Caloh Wagoh leverde volgens het Openbaar Ministerie (OM) 'moord op bestelling'.

In totaal staan 21 mannen terecht in het proces, onder meer op verdenking van het uitzetten, voorbereiden en plegen van een reeks onderwereldmoorden. Hoofdverdachte Delano R., alias 'Keylow', zou het gros van de opdrachten hebben aangenomen en diverse moordcommando's op pad hebben gestuurd om de klus te klaren.

De 50-jarige R. was medeoprichter van motorclub Caloh Wagoh. Een van zijn medeverdachten is Greg R., die met zijn 72 jaar kan bogen op een lange criminele loopbaan en geldt als een 'godfather' in het Nederlandse misdaadmilieu. Hij was prominent lid van Caloh Wagoh.

Kroongetuige

Verdachte Tony de G. (35) liep over naar justitie en werd kroongetuige. Een deel van het bewijs put justitie uit zijn verklaringen. Daarnaast beschikt het Openbaar Ministerie over een gigantische hoeveelheid geheime berichten tussen de verdachten en andere handlangers, waarin openlijk over huurmoorden wordt gesproken. Een groot deel daarvan is aangetroffen bij verondersteld bendeleider R., die de communicatie had bewaard. 'Een ware goudmijn', zo omschreef het OM de verzameling berichten.

De in december in Dubai opgepakte Ridouan Taghi zou de belangrijkste 'klant' van de bende zijn geweest. Het OM heeft nog niet besloten of het hem in ook in dit proces gaat vervolgen. Taghi wordt al vervolgd in een ander, zeer omvangrijk liquidatieproces, Marengo geheten. Ook dat draait om een reeks criminele afrekeningen.

Moord Belgische zakenman

De afgelopen maanden was het onderzoek Eris nog in volle gang. In mei werd een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn bij de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts (55) in 2017. De zaak is onderdeel van het grote geheel.

Een andere moord was op een parkeerplaats in Wateringse Veld in 2017. Hierbij kwam de 39-jarige Farid Souhali om het leven. Hij werd op Tweede Paasdag doodgeschoten op het parkeerterrein aan de Sylvain Poonsstraat in Den Haag. De politie trof hem laat op de avond dood aan in zijn auto.

Coronacrisis

Evenals in vele andere zaken heeft de coronacrisis tot vertraging in het onderzoek geleid. Verhoren van verdachten en getuigen moesten worden uitgesteld. Op de komende zittingen zal het OM de jongste stand van zaken weergeven. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor volgend jaar.

