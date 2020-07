Strandtenten mogen in de winter blijven staan: 'Dit is absoluut goed nieuws'

'Dit is absoluut goed nieuws, dit is waar wij om gevraagd hebben', zegt voorzitter André Triep van de Vereniging van Strandexploitanten in Scheveningen.

De paviljoens moeten in de winter wel dicht blijven, maar dat is geen bezwaar, vindt Triep. 'Als je dat niet besluit, dan krijg je een hoop weerstand van bijvoorbeeld horeca op de boulevard en van de zaken die al het hele jaar open mogen blijven. Dus daar hebben we zelf om gevraagd en dat is uitdrukkelijk ook zo besproken met onze collega's op de boulevard. Onze gebouwen zijn er ook niet geschikt voor hoor, om in de winter te exploiteren.'

Eenmalige toestemming

Het besluit scheelt de eigenaren hoge kosten omdat ze de paviljoens niet hoeven af te breken en volgend jaar weer moeten opbouwen. Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) had hierom gevraagd. Het kabinet staat het eenmalig toe vanwege de coronacrisis, aldus minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

'Dit verkleint de kans dat ondernemers als gevolg van de coronamaatregelen in financiële problemen komen', schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer. Veel paviljoeneigenaren hebben het net als andere horecabedrijven moeilijk omdat ze door de coronacrisis later zijn opengegaan. Ook kunnen ze minder klanten ontvangen omdat ze rekening moeten houden met de 1,5 meterregel.

Alleen het hoofdgebouw

André Triep hoopt dat er vanuit de gemeente 'niet te veel mitsen en maren over komen'. Bepaald is namelijk dat alleen het hoofdgebouw mag blijven staan. 'Wat reken je tot het hoofdgebouw? Er zijn exploitanten met containerunits met de bar erin. Dat hoort wel tot het hoofdgebouw. Dat moeten ze niet gaan bestempelen als losstaand.'

Hij verwacht daar in de praktijk niet veel problemen over. 'Op de vergunning staat een plattegrond, en die geeft wel duidelijk aan wat je exploitatie is', zegt Triep. 'Maar je hebt ook paviljoens met losse zeecontainers waarin ze hun bedden opslaan. Dat soort containers zullen weg moeten, denk ik. Ik heb er alle vertrouwen in.'

