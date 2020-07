Stierslangen in Meijendel, maar van invasie geen sprake

De kans dat je er een tegen komt is volgens hem niet heel groot. 'De kans is aanwezig, maar het is niet dat als je hier een duinwandeling maakt, dat je om de 5 meter een slang tegenkomt. Zeker niet.'

Jaarlijks krijgt Temming ongeveer vijftien meldingen van slangen in de duinen, daarvan zijn er drie gevangen. 'De stierslang kan 2,5 meter worden, maar dat is in Amerika. De exemplaren die we hier hebben gevangen liggen tussen de 90 centimeter en 1,30 meter. Dus qua lengte valt het heel erg mee', zegt Temming tegen Den Haag FM. Hoe ze in de duinen zijn beland? 'Ze zijn door iemand uitgezet.'

Extra vijand

De Amerikaanse stierslang is voor mensen niet gevaarlijk, maar voor de Haagse natuur is het wel oppassen geblazen. 'Ze voeden zich met reptielen, amfibieën, kleine zoogdieren zoals muizen en de boomkikker die hier voorkomt. Dat wordt allemaal gegeten door die slang. Die dieren hebben hier al hun natuurlijke vijand en nu komt er nog een extra vijand bij', aldus Temming.

De slangen die gevangen worden gaan uiteindelijk naar een reptielenopvang, waar ze worden onderzocht. 'Is het een man of een vrouw? Hoe lang is de slang? Wat heeft hij gegeten? Zo proberen we in kaart te brengen hoe de populatie zich ontwikkelt', vertelt de duinwachter.