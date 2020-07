Schapen gaan 'achtertuin' voor Maaslandse bewoners onderhouden: 'Er wordt al twee jaar niks gedaan'

Drie meter hoge distels, honderden brandnetels en elke dag pluis in hun tuin. Bewoners in Maasland, die uitkijken op de entree van het gelijknamige bos, zijn het zat. 'Er wordt al twee jaar geen onderhoud gepleegd aan dit stuk grasland', briest Anja Kardol, wiens tuin grenst aan het gebied.

Samen met een aantal buren besloot ze eind vorig jaar de koppen bij elkaar te steken. 'We benaderden Staatsbosbeheer met de vraag waarom dit stuk grond niet gemaaid wordt.' Lisa Wassenaar van Staatsbosbeheer kon daar kort over zijn: 'De belangrijkste reden is dat er geen geld voor is. Daarnaast hebben de distels en brandnetels ook een waardevolle functie voor insecten en vlinders. Het is dus niet per se nodig'.

Prijskaartje

Maar daarmee was de kous voor de bewoners niet af. 'We dachten eerst om zelf het gebied te maaien of iemand hiervoor in te schakelen. Maar daar bleek een behoorlijk prijskaartje aan te hangen, want het moet meerdere keren per jaar gebeuren. We zouden zo'n 3000 euro per huishouden kwijt zijn.'

En dus ontstond er een ander idee. 'Schapen erop!', glundert Anja. Staatsbosbeheer juichte dat idee ook toe en hielp mee met de zoektocht naar een schaapsherder. 'Het is een fantastisch idee,' benadrukt Wassenaar. 'De bewoners kijken uit op schapen, de schaapsherder heeft een extra veld, en de schapen die doen het maaiveld voor ons.'

Honden

Het enige wat wel eens een probleem zou kunnen worden, zijn de vele loslopende honden in het bos. 'Er komen bordjes te hangen dat de honden aangelijnd moeten zijn in het gebied waar de schapen rondlopen,' aldus schaapsherder Cor Sonneveld.

Borden moeten bezoekers van het Maaslandse bos er op wijzen dat ze hun hond aangelijnd moeten houden.

Hij is - net als de bewoners - ook dolblij met de mooie samenwerking. 'De bewoners kunnen op mijn schapen letten en bellen me als er iets is. Daarnaast komen er ook hekken bij de ingang en uitgang van het bos, zodat de schapen niet weg kunnen lopen. Volgende maand zullen de 25 schapen echt hun intrek op het grasland nemen. Bewoonster Anja Kardol: 'We kunnen niet wachten. Eindelijk krijgen we ons woonplezier weer terug.'