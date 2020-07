Clashende muziekstijlen komen samen: rappers en Residentie Orkest werken samen

Het idee om samen muziek te maken ontstond in juni toen rappers in het Haags HipHop Centrum een jamsessie hadden met andere musici. Afgelopen week namen rapper J Benito, Jori, D. Chesron, Glodi en Whitney een clip op met het Residentie Orkest in Skatepark Sweatshop op de Binckhorst in Den Haag.

'Het is niet een combinatie die ik eerder heb gemaakt, maar het voelde wel goed. Het vloeide mooi in elkaar over. Het ging goed samen, het was een hele interessante ervaring. Ik ben erg blij dat ik eraan mee mocht doen', vertelt de enthousiaste J Benito.

'Met de vibe mee'

Dat de twee stijlen een bijzondere combinatie vormen, vinden sommige muzikanten ook. Beiden weten niet veel van elkaar. Muzikant Gretha Tuls: 'Ik weet niet echt iets van hiphop. Je hoort natuurlijk wel eens wat, maar het is niet de muziek die ik thuis aan zou zetten. Die muziek die we nu maken, zou ik zeker vaker beluisteren. Je hebt er toch meer een band mee. Het is ook leuk om de persoonlijke teksten van de rappers te beluisteren. Het krijgt veel meer betekenis op deze manier.'

Op de vraag of Jori van klassieke muziek houdt, lacht hij: 'Eigenlijk niet. Ik luister vooral hiphop en dance. Maar ik had wel het idee dat we elkaar begrepen. Af en toe was het een beetje wringen, maar als je met de vibe meeging ging alles goed.'

Spannend en anders

Directeur Tepl van het Residentie Orkest is tevreden. 'Het is spannend. Het is anders dan wat we doen. Meestal neem je een partituur van Beethoven en je weet dat het Beethoven blijft en dat je dan voldoet. En nu stap je in iets waar je geen idee van hebt, waar de reis naartoe gaat. Ik vind het fantastisch en ik ben ongelofelijk blij om te zien dat iedereen boven zichzelf uitstijgt en uit zijn eigen comfortzone gaat', zegt Sven Arne Tepl, directeur van het Residentie Orkest.

'Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. En het ging volgens mij ook wel goed. Het is lekker een beetje losgaan', besluit J Benito.