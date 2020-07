Monique (64) is eenzaam: 'Ik hoor dagenlang niets van mensen'

'Ik kan heel eenzaam zijn. Dat ik denk: heb ik weer niemand om mee te wandelen. Moet ik weer in mijn eentje eten', vertelt Monique. 'Dan ga ik praten tegen mensen in de supermarkt, die zullen ook wel denken... Maar ik merk dan gewoon dat ik behoefte heb aan contact. Dat ik met mensen wil praten.'

Uit onderzoek van de gemeente Den Haag blijkt dat ruim de helft van de Haagse inwoners zich weleens eenzaam voelt. Dat geldt voor zowel inwoners tot en met 64 jaar als voor ouderen. De gemeente is daarom een actieplan gestart voor de strijd tegen eenzaamheid.

Samen met de gemeente Den Haag wil Omroep West eenzaamheid uit het taboe trekken. Ook krijgt eenzaamheid een gezicht door verhalen van Hagenaars en hulpverleners te laten zien via een serie portretten op TV West en deze website. Kijk voor meer informatie op www.omroepwest.nl/eenzaamheid.

Vaste vriendin

Monique legt uit dat eenzaamheid niet hoeft te betekenen dat je helemaal niemand kent. 'Ik ken heus wel veel mensen, maar veel van hen zijn getrouwd, zijn met z'n tweeën. Die doen dan toch dingen met elkaar of met hun kinderen. Dat is best lastig.'

Het hebben van een vaste vriendin zou voor Monique een uitkomst zijn. 'Ik heb wel vrienden, maar ik zie ze niet voldoende. Ik zou eigenlijk gewoon één vaste vriendin willen hebben, die ook alleen is en waar ik dan dingen mee kan ondernemen. Ik ben namelijk niet zo'n groepsmens.'

Teleurstellend

Volgens Monique betekent vriendschap overigens niet alleen leuke dingen met elkaar doen. 'Ik vind dat vrienden er voor elkaar moeten zijn. Niet alleen als het allemaal leuk en gezellig is, maar juist ook als het even niet zo leuk is', legt ze uit. 'Daar hebben veel mensen moeite mee. Misschien zijn er nu mensen die mij kennen en als ze dit horen beledigd zijn, ik weet het niet, maar ik heb altijd het idee dat ik de contacten moet leggen en dat ik moet appen om iets te gaan doen. Ik kan dagen gewoon niks horen, van niemand niet.'

Door een hersenbloeding moest Monique stoppen met haar werk in het onderwijs, waardoor ze ook sociale contacten op de werkvloer mist. Het zorgt ervoor dat Monique af en toe een sombere kijk op het leven heeft. 'Ik vind het leven soms wel teleurstellend ja. Daar helpt de sociale media ook niet aan. Als je op Facebook kijkt is iedereen blij en gelukkig, hebben ze allemaal vrienden. Ze gaan uit eten en weet ik het wat... Dan denk ik nou, dat heb ik allemaal niet.'

