'Grappen over homo's worden nog veel gemaakt op school'

Christianne en Inge zitten op het ISW Hoogeland bij de GSA | Beeld: Omroep West

'In het algemeen gaat het best goed hier op school, maar het woord homo wordt erg veel gebruikt als scheldwoord. Dat is jammer', vertelt Inge. De GSA op het ISW Hoogeland bestaat uit vier leerlingen, maar hoopt komend schooljaar groter te worden. 'Wij organiseren een Paarse Vrijdag, een Coming out-day en leerlingen kunnen met vragen bij ons terecht', vertelt Christianne (16). Dat is erg belangrijk, benadrukt Inge: 'De GSA kan andere leerlingen helpen om zich geaccepteerd te voelen.'

Yssi en Berber zitten op het Haganum in de GSA | Beeld: Omroep West

Op het Haganum in Den Haag organiseren de veertig leerlingen van de GSA Paarse Vrijdag en nodigen ze sprekers uit. 'Zo hadden we dit jaar Adriana van Dooijeweert, voorzitter voor de College voor de Rechten van de Mens', vertelt Yssi (17).

Berber zit op het Haganum en valt zowel op jongens als op meisjes. 'Tenminste dat denk ik. Ik ben nu 17, dus het is ook niet heel erg als ik het nog niet precies weet. Binnen mijn gezin is dit ook geen enkel probleem, ik zit bij het GSA juist voor die leerlingen die thuis niet zo'n fijne omgeving hebben. Daarbij hoor je nog steeds veel grappen over gay zijn. Dat is erg genormaliseerd. Als je daar niet over praat, blijft dit ook zo', meent Berber.