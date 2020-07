Zoetermeerse raad wil met andere gemeenten meer geld eisen van rijksoverheid

De voltallige Zoetermeerse raad is boos dat 'gemeenten niet kunnen rondkomen' als gevolg van 'verschillende maatregelen die door het rijk zijn genomen'. Het actiecomité gaat andere gemeenten benaderen.

Een mogelijke vorm van actie is het weigeren om een gemeentelijke begroting op te stellen zolang er niet genoeg geld is. Dit omdat verdergaande gemeentelijke bezuinigingen in een nieuwe begroting onontkoombaar zouden zijn.

'Onacceptabel'

'De afgelopen jaren hebben we gezien dat o.a. wijkposten, wijkbibliotheken, en wijkrestaurants verdwijnen of in moeilijkheden komen door bezuinigingen. Wat de PVV betreft onacceptabel', aldus Jeremy Mooiman van de PVV.

Volgens zijn collega Jordy Boerboom van GroenLinks worden gemeenten 'voor onterechte dilemma's gesteld om te bezuinigen op bibliotheken, onderhoud van de openbare ruimte of de zorg voor kwetsbare kinderen.'

Huishoudelijke hulp voor senioren

Volgens de Zoetermeerders verstrekt de overheid te weinig geld voor de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), terwijl de eigen bijdrage voor de Wmo juist is verlaagd, waardoor meer mensen er gebruik van maken: 'Het is nu zo aantrekkelijk en goedkoop om huishoudelijke hulp voor senioren via de gemeente te laten lopen dat de gemeenten niet uitkomen met de beschikbare financiën', staat in een verklaring namens alle partijen.

Ook is volgens de raad de door de overheid verplichte samenwerking tussen gemeenten, die geld zou moeten besparen, niet van de grond gekomen. En dat terwijl de gemeenten elk jaar minder geld krijgen.

Pijnlijke bezuinigingsvoorstellen

Landelijk zijn de tekorten voor gemeenten daardoor opgelopen tot 2,5 miljard per jaar; voor alleen Zoetermeer is dat 17,5 miljoen. Door de coronacrisis zal het tekort nog verder gaan oplopen, vreest de raad.

'Vorig jaar heeft Zoetermeer om alle financiële moeilijkheden op te vangen een keuze gemaakt uit een reeks aan pijnlijke bezuinigingsvoorstellen en de raad zou in het najaar nog meer moeten schrappen, maar de raad heeft nu besloten dat het genoeg is', aldus de Zoetermeerse raad.

'Volstrekt onhoudbaar'

Donderdag 2 juli was er al een protestactie van enkele tientallen wethouders in Den Haag. De Haagse burgemeester en de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Jan van Zanen, noemde de situatie toen al 'volstrekt onhoudbaar geworden'.

Van Zanen bood de Tweede Kamer in het bijzijn van tientallen wethouders uit het hele land een petitie aan om daar aandacht voor te vragen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken deed toen geen toezeggingen. In augustus staat er nieuw overleg gepland met de minister.

Inwoners de dupe

De VNG heeft nog niet gereageerd op de oprichting van het Zoetermeerse actiecomité, maar een woordvoerster kan zich voorstellen dat gemeenten zich uitspreken voor verdergaande actie. 'Gemeenten zijn natuurlijk niet de grootste actievoerders, maar het is wel zo dat er een oplossing moet komen en dat we niet kunnen blijven praten en aan de bel kunnen blijven trekken.'

'Je schrapt en je bezuinigt en op een gegeven moment houdt het natuurlijk een beetje op, dan zijn de inwoners er gewoon de dupe van. Want je kan alleen maar bezuinigen op voorzieningen.'

