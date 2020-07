Metropoolregio helpt gemeenten bij veiliger maken wegen en fietspaden

Het verbreden van fietspaden. Het verwijderen van obstakels als paaltjes in de weg, het veiliger inrichten van 30-kilometerzones, het inrichten van schoolzones. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag gaat meebetalen aan het veiliger maken van wegen en fietspaden in de 23 aangesloten gemeenten.

Doel is om het aantal slachtoffers van ongelukken en doden in het verkeer terug te dringen. 'Want negentig procent van de ongevallen heeft te maken met gedrag van verkeersdeelnemers. Dat kunnen we bijsturen door de infrastructuur te veranderen', zegt de Ridderkerkse wethouder Peter Meij, in de metropoolregio verantwoordelijk voor verkeersveiligheid.

De campagne in de regio komt op gang omdat het minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat) verkeersveiligheid een van haar belangrijke thema’s heeft gemaakt. Het Rijk stelt de komende tien jaar in totaal 500 miljoen euro beschikbaar om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te krijgen. Onder meer de vervoersregio's, gemeenten en waterschappen kunnen uit dat potje de helft krijgen voor de maatregelen die zij nemen.

Prioriteit

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft recent besloten zelf ook nog 25 procent bij te dragen aan projecten van de aangesloten gemeenten. Dat betekent dus in de praktijk dat als ergens een fietspad of weg wordt aangepakt, een gemeente nog maar een kwart van de kosten zelf hoeft op te hoesten. Reden voor die flinke financiële steun is, zegt Meij, dat ‘iedere slachtoffer in het verkeer er één te veel is’. De wethouder: 'Verkeersveiligheid heeft prioriteit. Dat moeten we niet met mooie woorden belijden maar laten zien met concrete plannen en geld.'

Volgens Meij is er alle reden voor maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De situatie op de Nederlandse wegen en fietspaden is de afgelopen tijd verslechterd. Gemiddeld komen elke dag twee mensen om het leven in het verkeer. In 2018 waren er 678 verkeersdoden te betreuren waarvan 53 in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, schrijft hij in een nota. 'Daarnaast raken jaarlijks ruim 20.000 mensen gewond in Nederland waarvan 4300 in de metropoolregio. De dalende trend is gestopt en het aantal ernstige verkeersslachtoffers neemt toe. We moeten aan de slag.'

Dubbele uitdaging

Dat er iets moet gebeuren, staat ook voor de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) vast, vertelt directeur Peter van der Knaap. Die noodzaak wordt alleen maar groter door de coronacrisis. 'Die zorgt voor een dubbele uitdaging. Want je ziet dat nu méér mensen op de fiets stappen en dan is er nog meer aandacht voor veiligheid.'

De metropoolregio heeft daarom een analyse laten maken van de meest gevaarlijke plekken. Daaruit blijkt dat het vooral gaat om te smalle fietspaden, fietspaden met paaltjes of een slecht wegdek, slecht ingerichte paden – bijvoorbeeld om er onduidelijkheid is over voorrangsregels – en de slechte vormgeving van 30- en 50-kilometergebieden. Verder speelt te hard rijden in de bebouwde kom een grote rol bij ongelukken en zijn er veel zorgen over de omgeving van scholen. Meij: 'Op deze manier kan je goed zien waar de meester ongelukken gebeuren en waar je dus moet investeren om ze te voorkomen.'

Fietser

De nota bevat tientallen voorbeelden van maatregelen die gemeenten kunnen nemen. De verwachting is dat het merendeel van de voorstellen er toch op is gericht om de positie van de fietser te verbeteren. Niet om 'autootje te pesten', maar omdat de kille cijfers de noodzaak aantonen. Meij: 'In Nederland zijn vorig jaar meer fietsers overleden bij ongelukken, dan automobilisten.'

De directeur van de SWOV omschrijft de aanpak van de metropoolregio er een die bijna 'volgens het boekje' verloopt. 'Eerst goed kijken welke plekken objectief gevaarlijk zijn en er dan ook iets aan doen.'

Van der Knaap en Meij noemen zelf de 30- en 50-kilometerzones als belangrijke punten waaraan iets moet worden gedaan. De directeur van SWOV: 'We weten al decennia dat het mengen van fietsers met auto’s, bussen en vrachtwagens die 50 mogen rijden, geen goed idee is.'

Hard blijven rijden

De wethouder van Ridderkerk wijst op 30-kilometerzones. Vaak gaat het daarbij om delen van de bebouwde kom waar gemeente niet meer hebben gedaan dan alleen een bord neerzetten. Met als consequentie dat fietser en voetgangers denken dat het er relatief veilig is, terwijl automobilisten vaak gewoon nog hard blijven doorrijden omdat er geen fysieke maatregelen zijn genomen om hen te dwingen het gas los te laten.

Vandaar dat Meij gemeenten oproept om snel met plannen te komen. De tijd dringt wel een beetje, want de eerste ronde om in aanmerking te komen, sluit al over bijna twee maanden. 'Er is nu geld, dus pak die kans.'

