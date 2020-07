Fred van Trigt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Zoeterwoude

CDA'er Fred van Trigt is voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Zoeterwoude. De 58-jarige politicus volgt zijn partijgenoot Liesbeth Bloemen op die sinds 2004 burgemeester van de gemeente is. Momenteel is Van Trigt wethouder in Hillegom. De voordracht van Van Trigt moet officieel nog worden goedgekeurd door de minister van binnenlandse zaken, maar dit is normaal gesproken een formaliteit.

Van Trigt heeft als wethouder in Hillegom onder andere gezondheid, welzijn, onderwijs en sport in zijn takenpakket. Daarnaast zit hij ook in het bestuur van Holland Rijnland, een organisatie die de samenwerking stimuleert en faciliteert tussen dertien gemeenten in de regio rondom Leiden. Daar is hij portefeuillehouder jeugd.

Bloemen stopt per 3 oktober met haar functie. 'Ik blijf hier wonen, want ik houd van de mensen hier en ik voel mij Zoeterwoudenaar. Zoeterwoude is mijn thuis', zei ze toen ze in december 2019 haar afscheid aankondigde.

Vertrouwenscommissie

Zoeterwoude is qua inwoners (rond de 8.500) de kleinste gemeente van Zuid-Holland. Er solliciteerden voor het hoogste ambt in de plaats 26 mensen. Die groep bestond uit 19 mannen en 7 vrouwen, variërend in leeftijd van 31 tot 63 jaar.