Oscar en Bjorn vieren Prinsjesdag thuis: 'Koninklijke familie al maanden niet gezien'

Met zijn knaloranje trui vol versiersels is Oranjefan Oscar Meijer uit Amersfoort normaal gesproken een bekend gezicht langs de route. Zijn vaste tripje naar Den Haag gaat dit jaar dus niet door. 'Ik had het allang verwacht hoor', vertelt Oscar. 'Ik had er al rekening mee gehouden, ik had ook geen reservering gemaakt bij het hotel.'

'Ik vind het logisch dat het niet doorgaat. Ik vind het wel jammer, maar niet meer dan dat', zegt Oscar. Toch gaat hij zijn jaarlijkse uitje wel missen. 'We hebben ook al geen Koningsdag kunnen vieren. We hebben de koninklijke familie al maanden niet in het echt kunnen zien, alleen via de media.'

Een duim van de koning

Dat is voor de Oranjefan namelijk het leukste aan Prinsjesdag. 'Dat ene moment dat de koning je even aankijkt', vertelt hij. 'Dat die koets voorbij komt en dat je een duim krijgt van de koning of een knipoog van prinses Laurentien. Dat persoonlijke! Je kunt het op televisie misschien beter zien, maar het haalt het er niet bij dat je erbij bent en een contactmomentje hebt met de leden van de koninklijke familie.'

Oscar gaat zeker niet bij de pakken neerzitten. 'Ik ga er gewoon thuis toch iets van maken! Ik denk dat ik op tv naar de familie ga kijken en een oranjetompouce ga halen. Dan maar in huis leve de koning roepen!', lacht hij. Daar hoeft hij in elk geval minder vroeg zijn bed voor uit te komen, want normaal gesproken zit hij rond 6.00 uur al op zijn vaste plekje.

Bjorn (links) is sinds 2013 fan van het koningshuis | Foto: ANP

'Rijendik fans niet te doen'

Ook voor de Limburgse Oranjefan Bjorn Hoex kwam het nieuws niet als een verrassing. 'Ik had het zien aankomen. In deze tijd is het onwerkelijk om het door te laten gaan. Met dranghekken en fans rijendik, dat is niet te doen', zegt Bjorn. 'Het is zeker jammer. Het is een hoge dag in het jaar van een Oranjefan. Het was een domper dat Koningsdag, in mijn eigen regio, niet doorging en nu gaat ook Prinsjesdag niet door.'

Toch blijft hij er nuchter onder. 'Het raakte me wel, maar ik ben ook zo realistisch om te denken: het kan nu niet. Er komen genoeg jaren waarin het weer wel kan. Ik neem aan dat er ook een televisieregistratie komt, dus als het uitkomt met mijn studie ga ik daar zeker naar kijken.'

Vast plekje langs de route

Bjorn is nog niet eens zo heel lang fan van ons koningshuis. 'Sinds de inhuldiging in 2013. Ik ben het daarna steeds interessanter gaan vinden', vertelt Bjorn, die nu negentien jaar oud is. 'In 2015 ben ik voor het eerst naar Prinsjesdag geweest. Ik heb een vast plekje in de bocht voor Paleis Noordeinde, meestal sta ik daar rond half zeven. Je kunt de aankomst van de koets daar goed zien. En als je hard rent, ben je vanaf daar zo bij het balkon.'

Het contact met de leden van het koningshuis is wat het ook voor Bjorn zo bijzonder maakt. 'Je kan niet met ze spreken, maar het zwaaien en het oogcontact, een momentje proberen te krijgen. En de balkonscène! Dat je ze daar staat toe te juichen. Voor mij is het ook leuk, omdat we altijd een dag eerder naar Den Haag gaan. Dus het is een mini-vakantie.'

